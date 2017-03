Dans la prison de La Brenaz, l’arbitraire est dénoncé

Derrière les murs neufs de La Brenaz, ouverte en 2008 et agrandie en 2015, tout n’est pas flamboyant. De nombreuses voix s’élèvent parmi les principaux concernés, qu’ils soient gardiens, employés de bureau, avocats ou détenus. Ils dépeignent un établissement désorganisé, soumis à l’arbitraire, et une nouvelle direction dépassée. Que fait la direction générale de l’Office cantonal de la détention (OCD)?

Formation

Seule prison genevoise dédiée uniquement à l’exécution de peine ordinaire, La Brenaz devait être le laboratoire de la réinsertion. «C’est le grand point faible de cette prison! Le travail n’est pas effectif et il n’y a pas de formation! Deux détenus que je défends préféraient Champ-Dollon, même surpeuplée, où le travail n’est pas qu’une apparence, même si le nombre de places est insuffisant», réagit Me Robert Assaël. Dans la plupart des seize ateliers de La Brenaz, les détenus ne travaillent pas vraiment. «C’est du passe-temps, avoue même un surveillant, sous couvert de l’anonymat. En ferblanterie par exemple, il n’y a pas d’outils.»

«A l’atelier cuisine, on n’apprend pas à cuisiner mais à régénérer les plats livrés par les Hôpitaux universitaires de Genève», regrette un détenu, depuis l’intérieur. «Au tout début, on nous a fait peindre les cellules et le corridor, poursuit un ex-détenu sorti en mars. Ensuite, il n’y avait plus de travail, alors je peignais des tableaux. Dans plusieurs ateliers par où je suis passé, on commençait par une heure de pause. On fumait, on lisait, on faisait des devoirs de français. On ne foutait rien!» Quant aux formations, elles sont quasi inexistantes. «Les détenus ne sont pas vraiment formés. Il n’y a pas de certification», déplore un autre gardien.

La direction générale de l’OCD réagit aux critiques, par la voix de son directeur de la communication. «Tous les détenus bénéficient d’une place de travail. Nous contestons l’allégation selon laquelle les détenus seraient désœuvrés dans ces ateliers, affirme Laurent Forestier. Nous réfutons également l’absence de formations: divers organismes habituels pour la formation de détenus interviennent quotidiennement. Les cours dispensés vont de l’alphabétisation à la mise à niveau dans les branches principales. Certains détenus suivent également des formations en informatique, en anglais ou en comptabilité.»

Et d’ajouter: «Les détenus peuvent également suivre des formations à distance.» La réflexion autour de la réinsertion reste en cours depuis 2015. «Dans le cadre du concept de réinsertion actuellement à l’étude, un groupe de travail se penche sur la mise en place de formations certifiantes au sein des ateliers.»

Sanctions

«A La Brenaz, les sanctions sont prises à la tête du client, parce que les règles internes ne sont pas claires», reconnaît un gardien. Un collègue détaille: «Pour du cannabis retrouvé dans une cellule, c’est une amende dans un cas et des jours de cellule forte dans un autre. Cet arbitraire crée forcément des tensions et cela retombe sur nous, gardiens.»

Le cas d’un jeune condamné mis quinze jours au cachot en novembre illustre la gravité de la situation. Il a contesté la décision prise par un surveillant sous-chef et a obtenu gain de cause devant la justice. «La décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, ce qui constitue un vice particulièrement grave au sens de la jurisprudence», écrit le 14 mars la Chambre administrative, rappelant que seul le directeur de l’établissement est apte à le faire.

La Cour de justice relève que l’audition du détenu ne respectait pas le droit. Elle juge aussi «regrettable» que la direction «n’ait pas immédiatement sauvegardé les bandes de vidéosurveillance». Me Nicola Meier, avocat du recourant, bien que satisfait de l’arrêt de la Cour, fulmine. Cette sanction illicite a eu des conséquences négatives sur l’examen des demandes de congé de son client. «De nombreux problèmes sont cristallisés au sein de cet arrêt. Cette mise au cachot atteignait les sommets de l’arbitraire. De quoi s’interroger sur le fonctionnement de La Brenaz.»

Le directeur de la communication de l’OCD conteste le fait que des sanctions soient prises à la tête du client. «Elles sont au contraire formalisées en bonne et due forme et indiquent le motif, les articles réglementaires concernés et la quotité de la sanction, reflètent l’audition du détenu et mentionnent les voies de recours», détaille Laurent Forestier. Et d’insister: «L’établissement dispose d’un catalogue de sanctions (barème) en fonction des infractions et des comportements, laissant comme il se doit une marge d’appréciation relative notamment au comportement en amont, à la reconnaissance ou non des faits, à d’éventuelles récidives, etc., afin de sanctionner de manière juste et équitable.»

Procédures

Les procédures manquent de clarté ou manquent tout court. «Jusqu’en novembre dernier, on ne savait pas combien d’agents devaient amener les détenus à la promenade. Nous avons pu recevoir jusqu’à cinq ordres de services contradictoires par jour!» déplore un surveillant.

Le risque n’est pas seulement théorique. Le détenu qui a tenté de s’évader en janvier 2016 en agressant deux convoyeurs avait pu sortir de La Brenaz avec deux sprays, un téléphone, un couteau suisse et la clé de ses menottes! La procédure pénale ouverte contre inconnu pour déterminer les circonstances de l’évasion est toujours en cours. L’enquête de l’Inspection générale des services «n’a pas mis en évidence de complicité interne», indique le porte-parole du Ministère public, Henri Della Casa. En revanche, «il est question de manquements, de procédures défaillantes et de défauts de coordination, qui ont facilité la tâche de l’évadé». Il est apparu en cours d’enquête que «ces manquements avaient déjà été corrigés par les autorités compétentes».

De son côté, Laurent Forestier assure que «l’ensemble des procédures et directives ont été réadaptées pour intégrer les paramètres nouveaux induits par la Loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires et son règlement. Elles sont en cours de validation. Des notes de service complètent ces documents.»

Gardiens

Pour encadrer 168 détenus, on compte 107 surveillants. Or, beaucoup d’entre eux, fraîchement engagés, suivent leur formation en parallèle à Fribourg. «Il y a une surcharge de travail parce qu’il manque du personnel. Cela pose des problèmes de sécurité», s’inquiète un collaborateur. Le manque d’expérience est mal vécu. «Quand je suis arrivé à La Brenaz, j’ai fait deux jours en doublure, puis on m’a laissé livré à moi-même, alors que je n’avais que quelques semaines d’expérience à Champ-Dollon», déplore un jeune surveillant.

Laurent Forestier tient à rappeler que «tous les postes d’agents de détention sont pourvus» à La Brenaz. «Cinquante-neuf d’entre eux, déjà assermentés et titulaires de l’attestation de fin de formation de l’école genevoise, suivent quinze semaines de cours, réparties sur deux ans et à des moments différents, au Centre suisse pour la formation du personnel pénitentiaire.» Il assure que «les agents avec peu d’expérience sont encadrés par des agents plus expérimentés».

Gouvernance

«La gouvernance de cette prison est extrêmement aléatoire. Les procédures ne sont pas claires, pas formalisées. Le personnel n’est pas bien encadré par la direction, qui travaille en électron libre», résume un fonctionnaire.

Quid des compétences du personnel d’encadrement? Le directeur de La Brenaz a été nommé en juillet 2016 après avoir vendu pendant dix ans des jeans. L’ancien policier avait travaillé auparavant avec Philippe Bertschy, devenu directeur général de l’OCD. L’adjoint du directeur de La Brenaz, nommé en janvier, est entré il y a quatre ans dans l’établissement après une carrière de comptable dans le milieu scolaire.

Que fait la direction générale de l’OCD pour redresser la barre? En l’absence de son supérieur Philippe Bertschy, Laurent Forestier réfute «ces allégations non étayées». Il affirme au contraire que «la gouvernance est en phase de stabilisation». C’est-à-dire? «Seul un poste d’administrateur, un poste de gardien-chef adjoint et un poste de sous-chef sont à pourvoir, et les processus de recrutement sont en cours. La direction de La Brenaz ou la direction générale de l’OCD n’ont pas reçu de doléances de la part du personnel. Il n’y a donc pas lieu de redresser la barre.»

Pourquoi Champ-Dollon, aux règles claires et éprouvées, n’a pas servi de modèle dans bien des domaines à La Brenaz? «On ne peut pas comparer Champ-Dollon et La Brenaz dans leur fonctionnement, ces deux établissements assurant des prises en charge différentes, étant de conception différente et régis par des bases réglementaires différentes.»

Face à cette situation, Me Robert Assaël pointe la responsabilité politique: «Comme souvent, l’Etat n’a rien anticipé! Il a ouvert cet établissement à la va-vite, sans qu’il soit fonctionnel, comme il l’a fait pour Curabilis. Ça fait bien dans un bilan politique, mais c’est consternant!» (TDG)