Dans la peau d’un faiseur d’éternité

On a détaillé la pièce du regard. Scruté les murs couverts de moulages de parties anatomiques de chien, lion et cochon. Mémorisé le bestiaire empaillé au sol. Mais on a omis de lever les yeux au plafond avant la fin de l’entretien. Bien nous en a pris: il est parsemé de petites taches sombres. De la peinture? De la moisissure? Non, de la chair… Et pas fraîche. «Si c’est frais, ça ne colle pas, ça retombe!» Certaines lamelles sont pendues là depuis vingt ans. Jean-Marie Zumstein raconte ça avec un sourire en coin. Il est le nouveau responsable du secteur taxidermie du Muséum d’histoire naturelle, où il pratique depuis 1986.

650 oiseaux au frigo

Les bouts de chair au plafond, c’est une plaisanterie entre collègues, du temps où il y avait encore deux taxidermistes et deux apprentis au Muséum. «Ce sont des souvenirs de pièces qui nous ont posé quelques soucis d’odeurs!» Aujourd’hui, Jean-Marie Zumstein est le seul taxidermiste à plein-temps au Muséum. Pourtant, le travail ne manque pas. Chaque jour apporte son lot de bêtes mortes, fauchées par la vieillesse, la maladie, un accident. Ce sont surtout des particuliers qui les amènent. «Le Jardin botanique, le Bois de la Bâtie et le parc Challandes nous en donnent également.»

Toutes les bêtes ne sont pas conservées. «On garde les espèces rares comme les plus communes qui présentent un intérêt pour les scientifiques et pour nos collections.» En attendant de pouvoir être naturalisées, les carcasses patientent au frais dans l’un des huit congélateurs du Muséum. Elles y restent parfois des années, emballées dans leur linceul de plastique, car il y a foule au frigo. «On a près de 650 oiseaux et 100 mammifères…» Le taxidermiste vient justement de sortir l’un de ces résidents: un pic-vert chiffonné – mort en 2007 à Châtelaine, indique sa fiche nécrologique. «Un scientifique du Muséum en a besoin pour des prélèvements ADN.» La préparation commence par un peu de gymnastique, on étire les pattes, on détend les ailes. L’animal est ensuite vidé de ses entrailles, tout morceau de chair est ôté, la peau est tannée. On laisse les os des ailes et des pattes, ainsi que le crâne, trop compliqués à détacher. Les autres bêtes sont, elles, impérativement désossées. «La moelle rend du gras qui devient acide et attaque la peau.» On leur recrée un squelette de fer et de bois, un «mannequin» qu’on habillera avec la peau. Le volatile finira perché sur une baguette, prêt pour l’étude.

Cette mise en peau pour les scientifiques est l’une des tâches principales du taxidermiste. «Les archéozoologues, qui étudient notamment le rapport entre l’homme et l’animal, ont besoin de nombreux spécimens pour leurs travaux. Par exemple, ils comparent des os anciens et récents pour déterminer l’influence de la domestication sur l’évolution des espèces. Le service de parasitologie me sollicite aussi pour obtenir des entrailles.» La mise en peau pour les expositions est plus rare. En revanche, le taxidermiste se charge régulièrement de restaurer les vedettes exposées en vitrine. Une raie mitée et un requin pelé attendent d’ailleurs une cure de jouvence.

«Rendre beau et vivant»

Jean-Marie Zumstein travaille exclusivement pour le Muséum. «Je reçois quasi quotidiennement des appels de particuliers, parfois des gens en pleurs, qui veulent faire empailler leur chat ou leur perroquet. Je les redirige vers des taxidermistes privés mais il n’y en a pas à Genève, on en trouve plutôt dans les régions où la chasse est autorisée car c’est la plus grosse activité de ces professionnels.»

Ce n’est pas pour empailler des trophées que lui a choisi ce métier. «Je me suis toujours intéressé à la nature et aux animaux. A 12 ans, je m’amusais à déterrer les os des proies de mon chat. Un jour, celui-ci a ramené un rouge-gorge. Il était tellement beau que j’ai voulu le conserver. J’ai acheté un livre sur l’empaillage mais j’ai complètement raté le travail, il avait l’air encore plus mort!» Depuis, il a appris à maîtriser l’art de redonner vie à la mort. «C’est une satisfaction que de rendre beaux et le plus vivants possible ces animaux que j’aime.»

(TDG)