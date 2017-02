D’une union exemplaire naît une nouvelle crèche

La Champagne genevoise possède de nombreuses possibilités d’activités pour les familles. Mais en termes de crèches et jardins d’enfants, c’est le désert. Sorti de Bernex et de Confignon, les infrastructures pour la petite enfance manquent cruellement. Mais ça va changer. A l’horizon 2020, un espace de vie enfantine d’une trentaine de places verra le jour dans la petite commune d’Aire-la-Ville. Grâce à une collaboration exemplaire entre les autorités confignonnaises et aériennes.

Le projet a germé il y a trois ou quatre ans au bord du Rhône. «Nous avions alors approché les autres communes de la Champagne, de Chancy à Cartigny, mais aucune n’était vraiment intéressée», se rappelle le maire d’Aire-la-Ville, Dominique Novelle. Selon l’élu, qui était adjoint au maire à l’époque, la question du prix – «trois millions de francs à la louche», estime-t-il – posait notamment problème. Du coup, alors que la commune fait face à une forte augmentation du nombre de ses habitants (Aire-la-Ville est passé en dix ans de 750 à près de 1200 âmes), le dossier «crèche» est resté dans les tiroirs.

«Tout s’est fait en six mois»

Le changement de législature, en 2015, a permis de redonner vie au projet. «Ma collègue Christine Rambach a pris son bâton de pèlerin, et tout s’est fait en six mois», se félicite l’édile aérien. C’est finalement à Confignon, qui a pourtant un espace de vie enfantine de 67 places, que l’adjointe au maire a trouvé les appuis nécessaires.

«Nous possédons le terrain en zone de construction, à une centaine de mètres de l’école, poursuit Dominique Novelle. Mais nous ne sommes pas en mesure d’assurer la gestion d’une telle structure. C’est donc Confignon qui va prendre le relais.»

Image de synthèse Archigraphie.ch

Le 25 janvier, la présentation des résultats du concours d’architecte sur invitation, lancé l’an passé par la Commune d’Aire-la-Ville, a donné lieu à une petite réception dans la salle Victor Duvillard. Cinq projets étaient en lice. Le jury a finalement choisi celui élaboré par Daniela Liengme Architectes Sàrl, à Carouge.

Confignon enchantée

Conseillère administrative de Confignon, Elisabeth Gabus-Thorens précise: «Concernant la conception du projet, les partenaires des deux communes ont réfléchi ensemble, avec notre directrice de crèche Ingrid Andersson Brunner et l’architecte indépendante Muriel Zimmerman, qui a organisé le concours. La réalisation de l’ouvrage appartiendra à Aire-la-Ville, et nous nous chargerons de la gestion financière.» L’exploitation sera notamment prise en charge par la Fondation pour la petite enfance de Confignon.

«Pour notre commune, c’est un projet intéressant, ajoute Elisabeth Gabus-Thorens. Actuellement, nous louons quelques places dans notre crèche aux communes extérieures, dont Aire-la-Ville. Cela nous permet de boucler notre budget. Mais comme à Bernex, on est plein! Il y a une liste d’attente…» Le projet permettra donc à Confignon de mettre à disposition des communes avoisinantes des places supplémentaires dans la future crèche d’Aire-la-Ville.

Si tout va bien, ce nouvel espace de vie enfantine pourra ouvrir ses portes en 2020. «Un devis précis doit être présenté cet été, indique Dominique Novelle. Si le crédit de construction est validé, ça devrait aller vite.» (TDG)