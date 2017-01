Cyril Aellen n’est pas candidat au Conseil d’Etat

Finalement, c’est non. Le député PLR Cyril Aellen ne postulera pas au Conseil d’Etat en 2018 au côté du sortant Pierre Maudet et d’une ou d’un autre colistier. C’est une surprise dans la mesure où le député, ancien président du Parti libéral, très actif au Grand Conseil, notamment pour porter la contradiction au Conseil d’Etat, semblait être un «candidat naturel» du parti au gouvernement. «J’ai pris cette décision pour des raisons personnelles et familiales», explique le politicien. Le député ne dit toutefois pas adieu à la politique. Il reste partant pour une prochaine législature au Grand Conseil. Le PLR déterminera ce printemps la composition de la liste de ses candidats à l’Exécutif et au Législatif.