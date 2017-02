Coup de frein à l’expansion des centres commerciaux dans le Pays de Gex

Open a décidément du mal à convaincre. Ce projet de centre commercial à Saint-Genis-Pouilly, incluant 39 000 m2 de surfaces de vente, a essuyé hier un énième refus. Huit voix contre, quatre pour et une abstention, tel a été le résultat du vote de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). Un coup dur pour le groupe Frey qui, depuis octobre 2012, défend «un projet parfaitement inséré dans le tissu économique local». Cet argumentaire de l’opérateur privé et du maire de la commune, Hubert Bertrand, répond à une forte inquiétude des élus locaux. Car, derrière l’implantation ou non d’Open, c’est toute l’offre commerciale du Pays de Gex qui fait débat. Lors du conseil communautaire de mercredi, les élus du secteur ont ainsi discuté de l’opportunité de voir pousser les centres commerciaux en France voisine, Open n’étant pas le seul à vouloir profiter de ce florissant marché.

Non loin de là, Val Thoiry prévoit une importante extension de la surface de vente et du parking. L’objectif: passer de 3,5 millions de visiteurs par an à 5 millions (dont 20% de Suisses). A Ferney, la future zone d’aménagement concertée comprendra un pôle commercial régional. Enfin, Segny verra sa vocation commerciale confortée. Ces trois zones ont été identifiées par le projet de territoire 2030, «afin d’éviter un «surdéveloppement» nuisible au commerce des centres-bourgs». Seulement voilà, le groupe Frey et l’édile de Saint-Genis, isolé politiquement, ne l’entendent pas de cette oreille et assurent que le projet de territoire n’a aucune validité juridique. Se basant sur une étude, Antoine Frey, président du groupe, soutient qu’«il y a de la place pour tout le monde pour capter le potentiel de cette zone de chalandise qui va au-delà de la frontière». Attirer la clientèle suisse, tel est l’objectif assumé de tous ces projets.

De quoi susciter des interrogations. «A-t-on pour objectif de devenir le supermarché et la salle de jeux de Genève?» lance François Meylan, élu ferneysien. «Pense-t-on honnêtement que l’on a la place pour trois Val Thoiry?» renchérit Jean-Claude Charlier, vice-président en charge du Développement économique. «La réponse est non!» Un avis que partage le maire de Gex, Patrice Durand: «Le Pays de Gex n’a pas vocation à avoir des centaines de milliers de mètres carrés de surfaces commerciales. Cela va accentuer les difficultés de circulation routière.» La saturation du réseau routier inquiète. «Les douanes sont déjà saturées le samedi!» entend-on.

Hubert Bertrand regrette, lui, que «l’intérêt communal prime sur l’intérêt général. Nos voisins suisses se réjouissent de nos désaccords», lance-t-il. Insistant sur les centaines d’emplois créés, il ajoute: «Ce n’est certes pas l’économie que l’on souhaite, basée sur le développement des hautes technologies ou de l’informatique. Mais c’est l’économie possible ici!» Antoine Frey n’a pas dit son dernier mot et va porter le projet devant la commission nationale (CNAC). Il croit en ses chances, Open ayant notamment diminué de volume, conformément aux exigences de la CNAC lors de son dernier refus. (TDG)