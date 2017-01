Comment mieux concilier travail social et spiritualité

Quelle est la place de la spiritualité dans le travail social? Comment aborder des situations professionnelles en lien avec la religion? Une vingtaine d’étudiants des Hautes Ecoles de travail social (HETS) de Suisse occidentale se sont penchés sur ces questions. A la clé, ils organisent une journée de débats publics – conférence et table ronde – sur ce thème le mardi 17 janvier à la HETS de Genève.

Difficultés à agir

Ces futurs travailleurs sociaux n’ont pas empoigné ce thème par hasard. Certes, on pense immédiatement aux événements ou drames en lien avec la radicalisation. Mais Krenare Haxhimeri ouvre plus largement le débat: «Dans le cadre des rencontres que nous avons effectuées, beaucoup de travailleurs sociaux nous ont fait part de leur difficulté à agir lorsqu’ils sont confrontés à des questions de spiritualité, de religion», explique l’étudiante vaudoise. Son collègue genevois Nicolas Cuennet ajoute: «Dans un canton laïc comme Genève, il est d’autant plus délicat d’en parler sans risquer de se mettre en porte-à-faux, notamment, avec l’institution qui nous emploie.»

Autre constat, «les futurs travailleurs sociaux ne bénéficient pas de vraie formation sur le thème de la spiritualité, au contraire d’autres sujets comme le genre, par exemple», renchérit Sandra Bruchez.

Josué Telusma, étudiant mais déjà confronté au terrain (il suit une formation en emploi) avoue avoir déjà été assez déboussolé lors de faits vécus concrètement: «Dans certaines situations, il y a un vrai danger de stigmatisation des bénéficiaires, et les travailleurs sociaux sont un peu livrés à eux-mêmes», note-t-il.

Nombreux intervenants

Le but de la journée organisée mardi prochain à la HETS est justement de dégager des pistes d’amélioration. De nombreux intervenants sont annoncés, dont l’ancien conseiller d’Etat genevois chargé de l’Instruction publique Charles Beer, ou Sarah Scholl, historienne des religions à l’Université de Genève. Des membres du Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC) et de la plate-forme interreligieuse de Genève seront aussi présents, de mêmes que des représentants des diverses aumôneries.

Jocelyne Haller, députée d’Ensemble à Gauche et ex-travailleuse sociale, participera à la table ronde du 17 janvier. Elle donne une piste à suivre pour les étudiants: «Le travailleur social doit rester circonspect par rapport à ses propres convictions et reconnaître la liberté individuelle du bénéficiaire. La spiritualité doit surtout être abordée sous l’angle du respect de la spiritualité de l’autre.»

"Je suis, je crois: la spiritualité dans le travail social, une ressource comme une autre?" Mardi 17 janvier à la Haute Ecole de travail social (HETS) à Genève (rue Pré-Jérôme 16, bâtiment E, dès 8h15). (TDG)