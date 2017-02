Comment le braqueur s’est attaqué à la joaillerie Graff

La douane n’était plus qu’à 1500 mètres. C’est ici, sur ce rond-point de la route de Thonon, au bout du village de Corsier, que le braqueur de la rue du Rhône a fini sa folle chevauchée, vendredi soir, en chutant lourdement. C’est ici aussi que son formidable butin s’est éparpillé sur la chaussée. Les lieux ont été passés au peigne fin et la police assure que tous les bijoux ont été retrouvés. Dimanche après-midi, seuls des débris de métal et quelques morceaux de phare cassé jonchaient encore le bord de la route.

L’affaire sort de l’ordinaire. A la rue du Rhône, l’une des artères les plus sécurisées du pays, les braquages sont rares (lire ci-contre). Si les bijouteries pullulent, les caméras de surveillance y sont aussi nombreuses et les commerces de luxe disposent de leur service de sécurité.

Il n’était pas masqué

A 17 heures, pourtant, un homme se presse au 29 de la rue du Rhône devant l’entrée de Graff, une joaillerie internationale qui fait parfois les gros titres grâce à des ventes record de diamants. L’individu n’est pas masqué, seule façon de pénétrer dans la bijouterie, qui dispose d’un sas d’entrée. A l’intérieur, il se fait passer pour un acheteur potentiel.

Combien de temps dure son petit jeu? Mystère. Mais il finit par dévoiler ses intentions. Il brandit une arme de poing et, menaçant les employés, leur ordonne de remplir un sac avec des bijoux. En tout, l’homme passera quinze longues minutes dans la bijouterie. Puis il sort avec une des employées. C’est probablement la seule manière de s’extraire du magasin compte tenu du dispositif de sécurité. Il l’oblige à le suivre jusqu’à sa moto avant de la libérer et de prendre la fuite.

C’est un passant qui informe la police et lui donne le signalement de la moto. Une grosse cylindrée noire, avec des plaques françaises. Des plaques sans doute volées puisqu’elles ne correspondent pas au véhicule, selon nos sources.

La traque est lancée. Les opérateurs du 117 coordonnent les recherches, lancent les voitures de patrouille. Les sirènes hurlent dans la ville, sifflent aux oreilles des passants. Les réseaux sociaux crépitent de commentaires. Rue du Rhône, Rive, Eaux-Vives. Ils dessinent un tracé que les policiers ont su habilement anticiper. Car c’est bien en direction du nord que le braqueur se dirige. L’alarme transfrontalière est déclenchée alors que le braqueur franchit un premier barrage et continue sa course sur la route de Thonon. A la Pallanterie, il brave un deuxième barrage.

Il ne franchira pas la frontière. Sur le rond-point de Corsier, il heurte un véhicule, tombe et se blesse grièvement. Fin de parcours. L’homme est emmené aux urgences.

Fouiller les canalisations

Reste à trouver les bijoux, qui se sont éparpillés sur la chaussée, selon la police. Le butin est colossal. Il représente une valeur d’environ 20 millions de francs, d’après nos informations. Un montant que se refuse à confirmer l’officier de presse, Silvain Guillaume-Gentil. Il se limite à parler de «plusieurs millions de francs».

Les pompiers du Service d’incendie et de secours sont appelés à la rescousse, pour fouiller notamment les canalisations. Un chien est amené en renfort. On utilise aussi des détecteurs de métaux. Apparemment avec succès. «Tous les bijoux ont été retrouvés», assure la police.

«Vous en êtes sûr?» s’amuse Vincent, attablé dimanche après-midi au bar du Motel de Corsier. Le remue-ménage de vendredi n’a pas échappé aux habitués de cet établissement proche du rond-point. «J’ai vu une dizaine de policiers qui fouillaient sous les voitures, raconte Bernard. J’ai cru qu’ils cherchaient de la drogue.» Il a aussi vu une dépanneuse charger une voiture de police. Apparemment endommagée sur le deuxième barrage. (TDG)