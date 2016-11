Collégiens mobilisés pour les enfants cancéreux

Ils s’appellent Laure, Agnès, Xeniya, Sophara, Yann et Théodore: ces six collégiens, tous âgés de 17 ans et passionnés de musique, se produiront samedi, dès 20 heures, à la Villa Tacchini, au Petit-Lancy. Objectif: récolter des fonds en faveur de l’Association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer (Arfec).

«Comment ne pas être sensible à une telle cause?» témoigne Théodore Tramasure, musicien et chanteur à la fois. La photo d’une fillette décédée d’une grave maladie, qui vient de paraître dans nos avis de décès, suscite ainsi une grande émotion. Lui-même touché par le cancer d’une amie adolescente, Théodore ajoute: «Nous avons choisi l’Arfec car c’est une association formidable qui nous tient à cœur. Nous estimions aussi positif de soutenir une organisation agissant en Suisse.»

En février, ce groupe musical – fraîchement formé au sein des Collèges de Saussure et de Staël – avait donné un concert pour l’association SidEcole, dont l’action, initiée en 2002, dépasse largement nos frontières. «Elle s’occupe principalement de scolariser des enfants dont l’un ou les deux parents sont atteints du sida en Ouganda, au Kenya et en Zambie», précise le jeune homme.

Le concert avait permis de financer la fabrication d’un toit pour une école en Ouganda.

(TDG)