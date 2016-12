Chute des prix pour les appartements à vendre

Le niveau des prix est à la baisse sur le marché des appartements à vendre en propriété par étages (PPE), et cela pour la deuxième année consécutive. Après une première décrue de 9% à la fin de 2014, les prix ont encore décroché de 4% à la fin de 2015, par rapport à l’année précédente. Ces chiffres émanent de l’Office cantonal de la statistique (Ocstat). Cette baisse touche les PPE neuves alors que, pour les appartements non neufs, les prix restent stables. En 2015, il fallait donc débourser 7200 francs pour un mètre carré de PPE neuve (prix médian) et 8877 francs pour une ancienne.

L’ancien plus cher que le neuf? Cette différence s’explique notamment par la localisation de ces appartements. La plupart des PPE neuves sont situées en zone de développement, là où l’Etat contrôle les prix. Le prix au mètre carré, de 6800 francs en moyenne, y est inférieur de près de 2000 francs par rapport au marché libre. Cette baisse des prix n’étonne pas Christophe Aumeunier, secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière (CGI): «On assiste à un tassement de la demande pour les biens en dessous du million de francs. C’est la conséquence de la politique de crédit restrictive des banques, que je déplore. Car, avec des taux bas, c’est le bon moment pour acheter. D’autant plus qu’une bonne partie des Genevois souhaite accéder à la propriété.»

Ce fléchissement des prix, qui fait suite à plusieurs années de fortes hausses, n’est pas pour déplaire au représentant de la CGI: «C’est le retour d’un marché plus sain. On le constate aussi avec des temps de commercialisation plus longs pour certains biens. On retrouve une différence de prix selon que l’objet est mal ou bien placé, chose qui avait presque disparu.»

Le secrétaire de la CGI déplore toutefois la politique de fixation des prix dans les zones de développement: «L’Etat a tendance à faire supporter par les PPE le prix des logements sociaux. Beaucoup de promoteurs s’en plaignent.» Le marché de la villa est, lui aussi, à la baisse. Les prix chutent de 5% en tout, mais de 8% pour les villas neuves. Il faut compter 1,57 million de francs pour une maison (prix médian).

Quels que soient ces montants, le marché de la PPE et de la villa est très actif. Plus de 1400 appartements ont changé de main en 2015 pour plus de 1,5 milliard de francs, un chiffre encore jamais atteint. Près de 700 villas ont aussi été vendues en 2015, là encore un chiffre inégalé depuis 2007.

Le prix moyen des terrains non bâtis pour construire une villa a, lui aussi, baissé, passant de 1293 francs le mètre carré en 2014 à 1167 francs/m2 en 2015. A noter que le prix fixé par l’Etat en zone de développement est de 1000 francs le mètre carré. (TDG)