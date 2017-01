Ces lois qui changent à Genève en 2017

L’impression que rien n’a changé, hormis le calendrier? En réalité, des dizaines de lois ou règlements cantonaux sont entrés en vigueur avec la nouvelle année. Tour d’horizon non exhaustif des petites touches qui font que 2017 ne ressemblera pas à 2016 à Genève.

Amendes moins chères

Ce n’est pas un canular. Le montant des amendes va baisser. En réalité, les émoluments, ces frais administratifs qui alourdissent la sanction, sont dotés d’une nouvelle liste des prix. Alors qu’elle s’échelonnait entre 50 et 500 francs, la grille démarre désormais à 20 francs et ne va plus au-delà de 150 francs. Au final, la bûche se fera plus légère.

Mis sous pression en raison de l’augmentation vertigineuse de ces émoluments, le gouvernement genevois a cédé et révisé les tarifs. D’autant que les contraventions ont pris l’ascenseur le 1er octobre 2015 quand le procureur général a décidé de faire le grand ménage dans les barèmes, inchangés depuis 1996.

Résultat, la note adressée aux contrevenants pouvait atteindre des proportions incongrues. La colère des citoyens, les pétitions et le recours au surveillant des prix de la Confédération ont conduit nos autorités à un nécessaire retour à des tarifs «raisonnables».

Ouvertures dominicales si…

Le 27 novembre, les Genevois ont tranché dans les urnes l’éternel débat sur les dimanches d’emplettes. En réalité, ils ont opté pour une solution à mi-chemin entre l’ouverture systématique et la fermeture de principe. Ainsi, les commerces pourront ouvrir la journée du 31 décembre, officiellement congé, mais aussi trois dimanches en 2017. Ces dates restent à fixer, mais il y a surtout une condition. C’est seulement quand une nouvelle convention collective de travail étendue aura été signée entre partenaires sociaux que ces ouvertures dominicales seront autorisées. Tout reste à faire, donc.

L’écrevisse dans l’épuisette

D’indésirable, l’écrevisse américaine pourrait devenir fortement désirée. «Certains pêcheurs s’équipent déjà», annonçait dans nos colonnes début décembre Christophe Ebener, président de la Fédération des associations de pêcheurs. Il commentait ainsi l’autorisation de capturer l’orconectes limosus, de son nom scientifique, dans le Rhône, l’Arve, la Drize et la Seymaz à partir du 1er janvier.

Le crustacé s’est échappé de l’Institut national de la recherche agronomique, à Thonon, dans les années 80. Après s’être reproduit dans le lac (où sa pêche est autorisée depuis plusieurs années), il a colonisé nos rivières tout en décimant les espèces indigènes.

Voilà pourquoi l’écrevisse américaine fait une entrée remarquée dans le nouveau règlement d’application de la Loi sur la pêche. «Mêler l’utile à l’agréable», entend-on du côté du Département de l’environnement, qui cherche un moyen de faire baisser son effectif. Il paraît que sa chair est exquise, à accompagner d’un verre de chasselas.

Logements plus près de la forêt

La première barre d’immeubles dans le Bois-de-la-Bâtie n’est pas prévue pour 2017. Il n’empêche, le béton se rapproche des arbres. En modifiant la Loi sur les forêts, les autorités ont déplacé la limite d’implantation des constructions à 20 mètres de la lisière de la forêt. Jusqu’alors, elle se situait à 30 mètres. Par la même occasion, la forêt ne peut plus s’étendre sur les zones de construction. Les bois seraient-ils en train de grignoter notre espace? Pas vraiment à Genève où la forêt s’étend sur une surface de 3000 hectares (12% du territoire) de manière stable depuis des décennies. Mais à l’échelle nationale, elle a gagné 2,9% de sa superficie en dix ans.

Croque-morts agréés

Ce qui gagne également du terrain, c’est le low-cost. Trop, diront certains en se remémorant l’incursion récente d’un opérateur à bas prix dans nos rites funéraires. «Ils ne s’occupent pratiquement pas des familles, leurs cercueils sont à la mauvaise taille et doivent être portés par les proches», racontait en 2015 un plaignant, furieux de voir une association proposer ses (mauvais) services à des familles en deuil.

Un tour de vis s’imposait, il est là. Désormais, une entreprise de pompes funèbres doit obtenir une autorisation de l’Etat pour exercer. L’entrée en vigueur reste à déterminer, mais personne ne s’indignera de ce croc-en-jambe aux croque-morts imposteurs.

(TDG)