Ces cadeaux qu’on n’emballe plus…

Les nœuds, les rubans, les papiers chatoyants sont-ils au rendez-vous lors de nos achats de Noël? Après un rapide sondage auprès des 120 entreprises membres de la Fédération du commerce genevois, la secrétaire patronale Isabelle Fatton nous assure «qu’emballer les cadeaux pour les Fêtes est une évidence pour la plupart des enseignes, cela fait partie de l’accueil, du service, de l’image et aide à fidéliser le client». Pourtant, les boutiques genevoises n’offrent pas toutes ce service. Et peut-être même de moins en moins. Le client se retrouve souvent, vaguement désemparé, avec une pochette quelconque portant la marque de la boutique dont il vient de sortir.

La déception

Il y a bien sûr ceux qui, comme Sylvain, sont indifférents à cette situation parce que «ça fait vingt ans que je fais les paquets de Noël tout seul». Il choisit des papiers différents pour chaque membre de la famille, confectionne des paquets en forme de bonbon pour les enfants, utilise des feutres de toutes les couleurs. «Il m’est arrivé de retourner dans les magasins la veille de Noël pour choisir un nouveau papier d’emballage, j’avais envie de voir du jaune sous l’arbre de Noël, juste pour le plaisir de l’œil.»

Mais pour un tel orfèvre combien de maladroits, stressés et débordés qui tiennent malgré tout à offrir un cadeau joliment emballé? A eux, la déception en sortant des boutiques et le sentiment diffus d’avoir été floués. «Je trouve frappant et vraiment décevant que plusieurs magasins ne proposent plus d’emballages spéciaux pour Noël, déplore Jeanne, mère de quatre enfants. Avant, c’était la petite attention supplémentaire pour faire plaisir et dans un souci esthétique.» Coordinatrice de la section marketing et commercialisation visuelle des magasins de vêtements Esprit, Stefanie Maillard confirme que la chaîne confectionnait autrefois des paquets de Noël mais que ce n’est plus le cas. La décision, prise au niveau international, «est reconsidérée chaque année», précise-t-elle. Seul vestige de cette époque révolue: un ruban rouge pour les Fêtes. Même chose chez Kookaï: «Les clients nous le demandent bien sûr, explique la responsable, Sylvie Mégevand. Mais comme nos emballages habituels sont jolis, ils le prennent finalement assez bien.»

Et le Swiss made?

Diesel? Cyrillus? Même réponse. «En décembre, les soldes commencent et nous travaillons à flux tendu, indique Catherine Beaurain, responsable de ce dernier magasin. Il est très difficile de prendre le temps de confectionner des paquets de Noël.» Isabelle Fatton renchérit: «Offrir ce service amène certes une plus-value mais génère des coûts supplémentaires et oblige à être très bien organisé durant les moments de rush.» Bref, certains ne proposent pas ou plus des emballages de Noël en raison de soucis d’organisation et de coûts.

«On est toujours plus dans l’idée que le consommateur doit faire le travail à la place du distributeur et cela sans recevoir la moindre récompense, indique Robin Eymann, responsable du secteur politique économique de la Fédération des consommateurs. Les commerces de détail souffrent de la crise ainsi que de la concurrence des commerces en ligne et réduisent les coûts où ils le peuvent. Cela pourrait toutefois se retourner contre eux si la qualité supérieure du service suisse devient de moins en moins saillante.»

L’emballage, un message

L’apparence d’un cadeau est-elle anodine et la déception à cet égard frivole? «A travers l’emballage, on montre beaucoup de choses, considère Sandro Cattacin, professeur au Département de sociologie de l’Université de Genève. C’est un véritable message. On peut y lire la personnalité de celui qui donne, le temps et l’amour qu’il a consacrés au présent. Celui qui le reçoit ressent que l’on a pris l’affaire au sérieux.» Vendeuse à la papeterie Brachard depuis vingt ans, Laure emballe les étrennes que les clients ont achetées ailleurs: «J’accueille des clientes désespérées, elles ont acheté un beau cadeau et l’emballage n’est pas à la hauteur. Elles sont tristes de l’offrir comme ça. Elles veulent quelqu’un qui prenne le temps de l’emballer avec soin.» Mais le service – qui marche particulièrement bien cette année – a un coût: 6 francs pour un paquet simple et jusqu’à 40 francs lorsque le cadeau est grand ou compliqué…

L’attente des clients

La valeur de l’emballage soigné et gratuit, beaucoup d’enseignes la comprennent parfaitement. Directrice chez Bucherer, Sophie Dubuis considère que l’emballage de qualité fait partie du service, au même titre que l’accueil, la qualité du café, du champagne ou du vin chaud offert durant les Fêtes: «Le client doit avoir du plaisir pour en donner.» Boîtes, rubans, papiers: chez Globus, on ne lésine pas sur les emballages de Noël. «Nos clients attendent ça de nous», précise Dany Besson, manager de vente. Les files s’allongent également chez Manor. Un service d’emballage gratuit est proposé avant Noël avec des papiers créés pour les Fêtes. En décembre, quatre à cinq personnes (des étudiants bien souvent) sont engagées pour cette tâche.

Admirer puis détruire

Nicole Forzani, patronne de la petite boutique La Perspicace, à Plainpalais, se souvient encore des années où elle faisait venir des papiers et des ficelles en fibres naturelles du Japon ou du Tibet. «Qu’est-ce que c’était beau! Mais je me suis éreinté les mains et j’ai dû arrêter. Les clients l’ont regretté.» Aujourd’hui encore, elle cherche à confectionner des paquets originaux et soignés: «L’emballage, c’est la finition du cadeau, ça lui donne de la valeur.» Et peu importe en définitive que le papier choisi avec tant de soin soit déchiré sous le sapin. «J’adore le moment où l’emballage est détruit sans ménagement!» sourit Sylvain, l’as de l’emballage home made. Ce geste définitif fait partie de la fête. Le rituel est ainsi accompli jusqu’au bout. (TDG)