Ces Meynites qui font des dictées pour le plaisir

Le concept doit sûrement échapper aux écoliers. Depuis un an et demi, tous les quinze jours, une vingtaine d’habitants de Meinier se retrouvent le mardi à 8 h 30 pour… une dictée! Comme cela, juste pour le plaisir. Des nostalgiques des cours de français à l’ancienne? «Ah non pas du tout, répondent en chœur les «élèves». Ici, il n’y a pas de compétition et on peut copier! Et puis il y a le café après, c’est sympa!»

L’exercice a lieu au Centre intergénérationnel Le Tilleul. Le bâtiment n’a pas de cloche mais ces élèves-là n’ont pas besoin d’être appelés en classe. A 8 h 32, tous les participants sont assis à la table, cahier ouvert et stylo en main. Dans le rôle du professeur: Pierre Pricat, un enseignant à la retraite. Debout, une feuille à la main, le sexagénaire déclame une première fois l’exercice qui attend les participants. «Oulala, on passe directement au café?» feint de râler Carole, la quarantaine.

Le retraité ne ménage pas ses disciples. A chaque texte ses difficultés. Celui du jour s’intitule «Ça se passe comme ça, chez Donald!» Il mélange verbes accidentellement pronominaux, mots anciens, temps rares et participes passés aux accords capricieux. «Ces souris gris ardoise – deux mots qui définissent une couleur – sur les slaloms desquelles les matous les plus retors – qui ne vient pas de tordu – se sont cassé les dents point virgule», reprend le professeur en distillant quelques indices à ses étudiants. A quelles règles françaises se réfère-t-il? «Etant donné notre âge, je me base sur le français préréforme», répond Pierre Pricat. Pas question en effet pour l’assemblée de supprimer des circonflexes. «Cela nous fait mal aux yeux», confie Monique, 68 ans, sourcils froncés, qui peste contre l’écriture SMS.

La dictée terminée, l’enseignant ramasse les cahiers. Il les corrigera chez lui puis les rendra à leurs propriétaires dans quinze jours, accompagnés de pense-bêtes expliquant les principales difficultés. «Je mets des smileys ou des pirates en fonction du nombre de fautes, c’est un peu enfantin mais si j’oublie, on me les réclame», plaisante Pierre Pricat.

Mais qui sont ces élèves à l’écriture bien formée friands de binettes? Les participants du jour ont entre 40 et 80 ans et se définissent comme des «amoureux de la langue française». Ils se prêtent à cet exercice bimensuel pour tester leurs connaissances et rencontrer des gens du village. «Je ne sais pas si on progresse mais au moins on profite», plaisante Jean-Claude, 66 ans, médecin à la retraite dont l’écriture donne du fil à retordre au professeur.

Quant à Pierre Pricat, il s’est lancé dans l’aventure au moment de sa retraite. «J’avais peur de m’ennuyer», confie-t-il. Il ne pensait pas que son idée rencontrerait un tel succès. Il réfléchit aujourd’hui à une collaboration avec des élèves d’écoles primaires. (TDG)