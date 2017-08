Ces Genevoises qui ont fait campagne pour le Conseil fédéral et réussi

Dans son histoire, Genève a envoyé cinq conseillers fédéraux à Berne. Si Jean-Jacques Challet-Venel, Adrien Lachenal et Gustave Ador ne sont plus là pour raconter, les campagnes de Ruth Dreifuss, conseillère fédérale de 1993 à 2002, et Micheline Calmy-Rey, en poste de 2003 à 2011, font partie de l’histoire récente.

A vrai dire, les deux femmes ont vécu des campagnes éclair. Pour Ruth Dreifuss, «elle a duré trois jours, du dimanche soir au mercredi», sourit la Genevoise, qui qualifie son cas de particulier. «Mon parcours est atypique, il est aussi la preuve que tout le monde ne doit pas passer par de longues procédures», poursuit-elle. Car en 1993, c’est la conseillère nationale Christiane Brunner qui est désignée par le Parti socialiste (PS). Mais le 3 mars, les parlementaires préfèrent barrer la route à la militante féministe et syndicale en élisant le conseiller national Francis Matthey. Ce dernier, sous la pression de son parti, refuse son élection. Bien déterminé à envoyer une femme au Conseil fédéral, le PS désigne alors Ruth Dreifuss, dont le poste de secrétaire de l’Union syndicale suisse offre une visibilité nationale. Elle sera élue au troisième tour le 10 mars 1993.

Autre conseillère fédérale à ne pas être passée par la case du parlement, Micheline Calmy-Rey siège au Conseil d’Etat genevois, à la tête des Finances, quand elle est appelée à succéder à Ruth Dreifuss en 2002. Etant injoignable vendredi, il a fallu se plonger dans les archives pour revivre le chemin de la Genevoise vers Berne. Un mois avant le sacre, la presse s’étonne de l’engagement d’un professionnel de la communication pour mener sa campagne. Une première au début des années 2000 annonçant la professionnalisation de la communication politique. Dans cette quête du pouvoir, Micheline Calmy-Rey est opposée à la conseillère d’Etat fribourgeoise Ruth Lüthi. A peine a-t-elle affiché ses ambitions fédérales que la Genevoise subit des attaques de toutes parts. Des courriers de l’association des clients de banque aux élus de la Coupole pour salir son bilan aux rumeurs relevant de sa vie privée. Même le 4 décembre 2002, quelques minutes après avoir prêté serment, elle devra justifier à la presse ses choix vestimentaires.

(TDG)