Carouge approuve la reconstruction de son théâtre

C'est sous de chaleureux applaudissements que le vote du crédit de 54 millions pour la reconstruction du Théâtre de Carouge a été accueilli mardi soir au Conseil municipal. L'opposition du MCG et la tiédeur du PLR n'ont pas fait le poids: l'objet a été approuvé par 25 oui, 5 non (3 MCG et 2 PLR) et 1 abstention (MCG). La part cantonale de 10 millions reste en suspens.

Les élus se sont livrés à une ultime passe d'armes sur un amendement proposé par le PLR, pour éviter que la participation communale prenne l'ascenseur. Le parti demandait une garantie écrite que sur les 54 millions nécessaires, seuls 24 millions seraient à charge de la commune. Ce plafonnement, jugé superflu par certains, a été accepté. «On a l’assurance de limiter au maximum les mauvaises surprises car 65 % des soumissions sont rentrées, a rassuré la conseillère administrative socialiste Stéphanie Lammar. Le seul risque serait de ne pas commencer les travaux à temps. Il reste effectivement un montant de 10 millions au Grand Conseil qui n’est pas voté, et c’est vrai nous n’avons pas de plan B si nous ne les obtenons pas. Alors nous reviendrions en discuter devant ce conseil.»

L'élu PDC Stéphane Barthassat s'est réjoui d'un vote «historique», dans la mesure où «des privés donnent plus que le canton». L'élue MCG Muriel Besse estime le projet «disproportionné, la folie des grandeurs».

Le lancement d'un referendum n'est pas à exclure d'ici à début mars, l'élu MCG démissionnaire Sandro Pistis ayant déclaré dans nos colonnes que la «porte reste ouverte». L'hypothèse est moins plausible pour le PLR, dont seuls deux membres sur neuf ont voté par la négative.