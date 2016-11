Carouge amende son budget et fâche le MCG

Le budget de Carouge, à l’équilibre, a été voté mardi soir après une série d’amendements. Seul le MCG s’y est opposé. Le PS et le PLR ont rappelé que le budget n’était excédentaire que grâce à la donation extraordinaire d’un bien immobilier d’une valeur de près d’1,5 million (notre édition du 3 octobre) . Ainsi, l’impôt communal reste inchangé, à 39 centimes additionnels, mais le conseiller municipal socialiste Matthias Meyer estime qu’ «à partir de 2018, une augmentation modérée sera nécessaire pour assurer les prestations».

L’élu MCG Sandro Pistis s’est déclaré insatisfait du budget 2017, «qui manque de courage politique. Aucun travail sérieux n’a été fait de la part du Conseil administratif dans l’attribution inégale des subventions aux différents théâtres, alors que certains d’entre eux ne respectent pas les conventions collectives pour leurs employés.» Il fustige aussi le «train de vie» de l’exécutif. Son parti a donc proposé quatre amendements visant à réduire les frais de déplacement, de représentation et de téléphonie du Conseil adminstratif, ainsi que les subventions pour le théâtre des amis et le théâtre Alchimic. Après de longs débats, ils ont tous été refusés.

Le pourcentage de contribution à l’aide aux pays en développement (APED) a également occupé le législatif pendant de longues minutes. D’ordinaire fixé à 1 %, il a été ramené à 0,85 % par l’exécutif. Le MCG souhaitait poursuivre la baisse jusqu’à 0,7 %. Pourquoi ce taux? «Parce que c’est la pratique au niveau cantonal, explique Sandro Pistis. On ne voit pas l’intérêt qu’une commune comme Carouge se voit obligée à devoir subventionner plus que ce qui est pratiqué au plan cantonal. Enfin les nôtres doivent passer avant les autres». Il n’a pas été suivi par ses pairs sur ce point. En revanche un amendement des Verts pour rétablir ce taux à 1 % a trouvé le soutien du PS et du PDC. «Il s’agit du taux recommandé par les Nations Unies pour les pays développés», a argumenté Sonja Molinari, conseillère municipale verte. Ainsi, 30 000 francs initialement destinés à du publireportage sur la télévision locale Léman Bleu ont été réaffectés à l'APED.