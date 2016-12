Café Cornavin soutient les démunis là où ils sont

La Thune du Cœur collecte ces jours des dons pour venir en aide aux plus démunis de la région. Les associations bénéficiaires de cette action de solidarité locale sont Partage, Le Caré et Café Cornavin.

Si les deux premières sont relativement bien connues des Genevois, la troisième l’est un peu moins et mérite un coup de projecteur. Contrairement à ce que son nom suggère, Café Cornavin ne crèche pas dans la gare pour dépanner les voyageurs des CFF. Cette petite structure mobile vient en aide aux personnes en situation de précarité dans la cité en leur apportant de la nourriture, des habits et des coups de main là où elles passent leur journée. Et c’est bien souvent dans la rue.

Refuge au parc Galiffe

Pendant des années, l’arrière de la gare a été un lieu de rendez-vous prisé par cette population, mais elle en a été progressivement chassée. Café Cornavin s’est alors replié sur un site plus discret, à l’abri de la plupart des regards. C’est désormais au chemin Galiffe, à deux pas des bâtiments de l’Armée du Salut et du Centre social protestant, que la camionnette blanche de l’association s’arrête tous les mercredis et vendredis après-midi pour distribuer des denrées fraîches. Mais pas seulement.

En attendant leur tour, les 40 à 80 personnes qui viennent chercher là de quoi manger gratuitement trouvent aussi de la chaleur humaine. De quoi retrouver un peu foi en la vie. Car ces gens, tenus généralement à l’écart de tout, sont accueillis, écoutés, conseillés au besoin pour des problèmes de santé ou autres.

Ici, pas besoin de décliner son identité ou de fournir une attestation prouvant que l’on est dans le besoin. «On connaît bien les gens qui viennent régulièrement à la distribution et on a un œil sur ceux qui arrivent» relève Glenn Benoudiz, travailleur social à l’origine de Café Cornavin. «Au besoin, on leur rappelle les buts de l’association.»

Quels sont-ils? «Aider les personnes en situation d’exclusion sociale! A l’origine, cette aide s’adressait principalement aux personnes toxico-dépendantes et à celles qui étaient sorties de leur addiction mais qui n’avaient plus de réseau social. Nous avons ensuite élargi nos prestations aux gens sans domicile et aux familles en situation de grande précarité.»

En plus des denrées à consommer rapidement et d’une bonne soupe chaude, servie en hiver au parc Galiffe, l’association fournit aussi à ceux qui disposent d’une cuisine des colis alimentaires contenant des produits de base. Cette distribution a lieu une fois par semaine à la Reliure, un bâtiment haut en couleur de la rue de Saint-Jean. Des habits et chaussures de seconde main sont également à disposition des intéressés.

Pour mener à bien cette action sociale de rue, Café Cornavin peut compter sur une équipe d’une petite dizaine de gens motivés, travailleurs sociaux, bénévoles, personnes en activité de réinsertion et stagiaires d’école sociale. Une équipe très diversifiée, à l’écoute des gens dans la peine, et sans jugement.

Fêtes pour tous

Pour mettre un peu de couleur dans la vie des personnes en proie à diverses dépendances, l’association organise des activités sportives, culturelles et de loisirs en dehors du parc Galiffe et hors canton. Ou des fêtes pour tous, afin de marquer divers points fixes de l’année.

En ce jour de Noël, Café Cornavin organise ainsi un repas festif en musique, avec piste de danse! Les réjouissances ont lieu à la Salle du Terreau, de 18 h à 22 h, et les gens intéressés à venir partager ces moments sont attendus à bras ouverts.

(TDG)