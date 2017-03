C’est le froid qui a tué 95% des espèces marines

Contrairement à ce que l’on pensait jusqu’à présent, ce n’est pas un réchauffement climatique, mais bien une terrible période glaciaire qui est à l’origine de l’une des plus grandes catastrophes naturelles que la Terre ait connu. Cette découverte, due à des chercheurs des Universités de Genève (UNIGE) et de Zurich, a de quoi révolutionner les anciennes théories scientifiques.

Afin de parvenir à leurs conclusions, qui font l’objet d’un article publié dans la revue Scientific Reports, les spécialistes ont étudié des couches de sédiments du bassin de Nanpanjiang, dans le sud de la Chine.

Avant les dinosaures

Mais de quelle glaciation parle-t-on? Il faut ici se pencher sur l’infiniment lointain. Soit il y a quelque 250 millions d’années! On est alors à la période charnière entre le Permien et le Trias. Ça ne vous dit rien? Normal. Alors disons entre la fin du Paléozoïque et le début du Mésozoïque. Pour être plus explicite, c’est cette dernière ère géologique qui a vu apparaître nos bons vieux dinosaures.

Revenons à nos moutons. Ou plutôt aux espèces quasi exterminées lors de cette glaciation. «Il s’agit de mollusques céphalopodes présents dans les eaux peu profondes», précise Urs Schaltegger, professeur au Département des sciences de la Terre et de l’environnement à l’UNIGE.

Zircon, uranium et plomb

Pour comprendre les phénomènes climatiques qui sont intervenus à cette époque, et leurs durées, les scientifiques ont appliqué une technique de datation fondée sur la désintégration radioactive naturelle de l’uranium. «Dans les coupes sédimentaires se trouvent des couches de cendres volcaniques contenant le minéral zircon, explique Urs Schaltegger. Ce dernier contient de l’uranium qui, au fil du temps, se désintègre en plomb à une vitesse très bien connue. En mesurant la concentration d’uranium et de plomb, il est possible de dater une couche de sédiments à 35 000 ans près.» Soit, reconnaissons-le, un laps de temps très précis comparé à une période de 250 millions d’années.

Réchauffement plus tardif

Les chercheurs ont alors réalisé que l’extinction de masse des espèces est représentée par une lacune sédimentaire correspondant à une baisse du niveau de l’eau de mer. Seule explication à ce phénomène: il y avait de la glace! Et cette période glaciaire de 80 000 ans environ, consécutive à une intense activité volcanique en Sibérie, était suffisante pour éliminer les espèces marines. Le réchauffement climatique est apparu bien plus tard, soit quelque 500 000 ans après cette «courte» glaciation. (TDG)