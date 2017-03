Brenaz: les députés giflent le Conseil d’Etat

«En 2015, on a inauguré la prison et tout à coup, quelqu’un s’est rappelé que la procédure n’avait pas été suivie, C’est ballot!» ironise le Vert François Lefort. C’est ainsi qu’a débuté le débat consacré au déclassement des terrains nécessaires à la prison de la Brenaz et à son parking de 350 places.

Il promettait d’être chaud, il a tenu ses promesses. Car si les crédits de construction du bâtiment ont été votés en 2013, la demande de déclassement n’a été proposée au parlement qu’en 2015: «Si n’importe quel privé avait fait cette hérésie, il le payerait cher!» jure Michel Baud (UDC). Du coup, un feu nourri de critiques s’abat sur le Conseil d’Etat.

«Inadmissible hypocrisie»

«Inadmissible hypocrisie!» riposte le député PLR Michel Ducret. A l’époque, tous les partis sauf les Verts ont voté les crédits nécessaires à ce projet.»

Mais l’élu est un peu seul pour s’indigner. Les autres partisans du déclassement sont plus diplomates. La députée PDC Geneviève Arnold, appelle à ne pas faire un exemple sur cette affaire: «Un non-déclassement n’aura d’autre effet que de rendre l’adaptation future du bâtiment plus compliquée», plaide-t-elle. Echo identique de Nathalie Fontanet (PLR), qui tout en déplorant que les députés aient «été mis devant le fait accompli, assure que le Conseil d’Etat a promis de ne plus recommencer.» Pas si sûr, lui rétorque la majorité qui dénonce un autre parking provisoire au CERN, construit sur la zone agricole, et qui semble parti pour durer…

Loncgchamp dénonce

Le président du Conseil d’Etat tente de sauver les meubles. François Longchamp dénonce les revirements de ceux qui ont voté les crédits de la prison pour lutter contre la surpopulation carcérale, mais refusent plus tard le déclassement. «La procédure suivie n’est pas idéale, mais elle n’est pas illégale», assure-t-il. Sans convaincre, la loi est refusée par 53 voix (PS, Verts, MCG, UDC, EAG) contre 30 (PDC, PLR) et quatre abstentions.

(TDG)