Bisbille autour de la vente de cinq appartements

Les prix de vente de cinq appartements dans un immeuble de dix-sept logements ont suscité quelques vifs échanges lors du dernier Conseil municipal de Pregny-Chambésy. L’Alternative, qui dénonçait une inégalité de traitement entre les futurs locataires et les propriétaires de l’immeuble, a demandé une réévaluation des prix. Elle n’a pas été entendue par les membres de l’hémicycle.

L’immeuble en question est celui des Grandes-Guénandes, le bâtiment qui vient de sortir de terre à côté du cimetière. Les premiers habitants y emménageront début mai. Sur les dix-sept logements qu’il abrite, la Commune a décidé l’année passée d’en céder cinq pour «permettre à des habitants d’accéder à la propriété». Mardi, le Délibératif devait valider les montants demandés pour leur acquisition.

Mais selon la gauche, la méthode de calcul des prix à la location et à la vente posait problème à plusieurs égards. Tout d’abord, la valeur retenue pour déterminer les montants n’était pas la même. Selon ses calculs, la Commune s’était basée sur un coût global du projet de 15,8 millions pour fixer les loyers et de 14,1 millions pour décider des prix de vente. «Pourquoi faire ce cadeau aux futurs propriétaires?» s’est alors insurgé Michel Grandjean, membre de l’Alternative.

La formation de gauche a ensuite relevé que le nombre de pièces retenu était également faux. L’Exécutif a réalisé ses calculs sur huit cinq-pièces et neuf quatre-pièces, alors que l’immeuble compte en réalité onze cinq-pièces et six quatre-pièces. Trois pièces ont donc été oubliées.

Si Philippe Schwarm, conseiller administratif en charge du dossier, a reconnu l’erreur, il n’a en revanche pas jugé nécessaire de procéder à un réajustement des montants. «Les prix de vente des appartements se calculent au mètre carré et non à la pièce, précise-t-il. Pour les fixer, nous nous sommes inspirés de ceux en zone de développement. Ceux-ci tournent autour de 6500 à 8000 francs le mètre carré. Aux Grandes-Guéandes, nous sommes en moyenne à 7000.» C.G.

