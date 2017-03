Barthassat veut booster l’agriculture genevoise

«2017 sera une année charnière pour l’agriculture et pour la nature.» Luc Barthassat a présenté ce vendredi les axes et les priorités de sa politique en la matière. Face aux défis que sont l’urbanisation croissante du canton et le tourisme d’achat, le patron du Département genevois de l’environnement des transports et de l’agriculture (DETA) annonce lancer de nouveaux programmes de subventions.

Un deuxième volet de la loi sur les investissements agricoles durables (LIAD2) sera présenté au Grand Conseil en juin. Grâce au premier volet, les milieux agricoles avaient touché 10 millions de francs de subventions et de prêts depuis 2012. Cela ira de pair avec un nouveau projet de développement régional (PDR2) qui sera soumis à la Confédération en décembre afin de bénéficier de son soutien pour une série de projets agricoles. Par ailleurs, un groupe de travail planche depuis juin sur la réduction des produits phytosanitaires dans l’agriculture genevoise. Il présentera ses conclusions à l’automne. «Il s’agit d’être proactif pour ne pas se laisser imposer des mesures hors-sol, qui ne tiennent pas compte des particularités genevoises, explique le magistrat. Nous voulons maintenir la qualité de nos campagnes et de notre nature, pour continuer à offrir à la population un bon cadre de vie et une production agricole locale, saine et durable.» L’objectif affiché est de mieux lutter contre le tourisme d’achat.

Un projet «Stratégie biodiversité 2030» sera présenté au Conseil d’Etat en juin et la stratégie agricole pour 2030 sera rendue publique en décembre.

(TDG)