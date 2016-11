Avec le CMU, Genève s’offre un pôle santé à 342 millions

L'équivalent, en surface, de 200 terrains de tennis. L’image donne une idée du gabarit du nouveau Centre médical universitaire (CMU). Inauguré ce lundi à Champel, en face des Hôpitaux universitaires de Genève, le «pôle santé» de l’Université de Genève (UNIGE), dédié à la médecine et la pharmacie, représente un investissement majeur et stratégique.

Son coût de 342 millions de francs, financé par le Canton et pour près de 30% par la Confédération, constitue «l’enveloppe la plus importante jamais octroyée à un bâtiment public», a précisé Serge Dal Busco, conseiller d’Etat responsable des Finances et des Bâtiments. «C’est le choix de la confiance en l’avenir.» L’aboutissement du chantier – le plus gros du canton après celui du CEVA – clôt un projet lancé il y a soixante ans.

Première œuvre de réalité augmentée à Genève

UniGe Interactive Mural: Teaser from Heavy & Sons on Vimeo.

Capacité d’innovation

«Ce bâtiment est emblématique de la confiance de nos autorités envers notre institution, a salué, reconnaissant, le recteur de l’UNIGE, Yves Flückiger. Il est aussi emblématique de la contribution de notre Université à la capacité d’innovation de notre région et de notre volonté de répondre aux défis actuels de la société.» Et de souligner que «cette infrastructure est indispensable pour attirer les talents du monde entier que la Suisse doit pouvoir continuer à attirer.»

Le nouveau CMU fera collaborer des groupes de recherche fondamentale et des équipes de recherche clinique. Des équipements seront mutualisés. Sous son toit seront bientôt réunies plusieurs équipes des facultés de médecine et des sciences. La Clinique universitaire de médecine dentaire bénéficiera des locaux adaptés qui lui ont longtemps manqué. L’Ecole de pharmacie Genève-Lausanne, présentée comme l’une des meilleures d’Europe, et le Centre interprofessionnel de simulation – dont les mannequins perfectionnés aident à former les futurs soignants – trouveront également leur place dans le nouveau CMU.

Deux unités spécialisées dans l’enseignement s’y ajouteront: l’Unité de développement et de recherche en éducation médicale, qui évalue la qualité des enseignements et propose des innovations, et l’Unité des internistes généralistes et pédiatres qui vise à promouvoir la spécialisation des futurs médecins dans ces disciplines.

Trois auditoires, une crèche

Le bâtiment a été modelé de manière à accorder une large place aux travaux pratiques. Pionnière dans l’apprentissage par problème en petits groupes, la Faculté de médecine disposera d’une série de petites salles modulables ainsi que de trois nouveaux auditoires. De nouvelles surfaces de laboratoire ont été créées et des surfaces administratives aménagées. Cerise sur le gâteau: afin de répondre aux besoins de certains parents, l’Université a créé une crèche aux horaires élargis (de 6 h 15 à 21 h 45), dotée de 58 places et exploitée avec la Ville de Genève.

Le bureau d’architectes de Planta & Portier a conçu un bâtiment massif. «Impressionnant, sobre et fonctionnel», selon les mots de Serge Dal Busco. Il respecte les exigences du développement durable, avec un éclairage naturel, des toitures végétalisées, une récupération des eaux de pluie, une aération performante et des parcours piétons illuminés par l’énergie solaire. La liaison entre l’ancien et le nouveau bâtiment se fait par une «rue» semi-publique ouverte aux piétons et qui relie Champel au quartier de l’Hôpital. (TDG)