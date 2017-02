Avec «Geneva second», Genève interpelle Donald Trump

Les délires vidéo se moquant de Trump affolent les réseaux depuis plus de deux semaines. Les Hollandais ont ouvert les vannes, talonnés par les excellents Suisses (alémaniques, si, si), suivis chaque jour de nouveaux pays revendiquant la «second» place derrière l’America First de Donald Trump. Sur un mode évidemment résolument satirique.

Genève, fort de sa stature planétaire, ne pouvait être en reste. Et, après une insupportable attente, voici en exclusivité mondiale la vidéo «Geneva second». Une coproduction Tribune de Genève, Point Prod’ et Laurent Nicolet, l’humoriste genevois pur sucre qui nous a prêté sa voix et son accent. Affaire de staïle. On y parle de mur, de Mère Royaume, des Nations Unies, de dictateurs, de Mexicains, de Syrie, de Peissy, des top modèles du Salon de l’auto et d’une douche pas comme les autres.

Monsieur Donald, please, accordez-nous cette seconde place. Genève a de sérieux arguments. Of Blue, Of blue.

(TDG)