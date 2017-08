Aux Fêtes, des amours d’été, et plus si affinités

Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n’ai pas changé d’adresse. Avec la canicule, la rade a pris ses airs de station balnéaire. Le tube de David et Jonathan vient à l’esprit. La foule, bien présente, est au rendez-vous de nos promesses. Entre barbapapa et caipirinha, la dragouille occupe une place de choix dans les festivités estivales. Un ado déroule le tutoriel face aux auto-tamponneuses. «C’est simple, on se capte avec le regard, et voilà.» Son manège préféré, c’est la chope aux Fêtes. «Donc tu commences doucement et si ça rigole, tu l’invites pour un tour de carrousel, explique Yussef. On se tient tout près d’elle, c’est bien.» Son poto rit. Le son est bon, les néons de sortie. Ca tombe bien, les filles aussi. Un quart d’heure, mine de rien, qu’elles observent les pilotes depuis leur banc sans entrer en piste.

Pareil chez les grands, massés au Jardin Anglais. Quand sur scène, le leader de U2 TB 4EVER1 balance With or without you. «Tour de passe passe et renversement du sort», des couples se forment sur des paroles connues par cœur, et chantent, les yeux dans les yeux. «Oui, les Fêtes sont propices aux rencontres amoureuses, confirme Lydia, serveuse au Pink Flamingo pour sa troisième édition. Hier, un homme m’a demandé d’amener un Spritz à une inconnue avec sa carte de visite. Il est revenu plus tard tout sourire me remercier. Elle l’avait appelé.» En observateurs privilégiés des nuits aoûtiennes, les employés sont témoins chaque soir de coups de coeur.

Caliente les Fêtes? Flavio l'affiche nonchalamment sur son ventre rond: I love milf's. «Si ça marche? Je sais pas, je viens d'arriver. Mais au Village du Soir, oui.» Comme tout le monde, il est d'abord venu pour se marrer. Il n'empêche, chacun est sur son trente et un. «Les habits, c'est important pour draguer, confirme notre expert adolescent. Je mets toujours un jeans classe et un t-shirt mode avant de venir». A la tombée de la nuit, la rade se transforme en podium où l'on défile en mode estival. Autour des stands, les schalps font du pied aux mocassins, le tailleur strict côtoie le short de Wawrinka et on ressort avec plaisir son débardeur Mykonos for ever. Le cadre du site et son ambiance se chargent de former un ensemble harmonieux.