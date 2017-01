«Aucune piste n’est exclue. Y compris la piste locale»

Voilà maintenant quelques mois que Véronique Denizot a pris la tête du Parquet d’Annecy. Ancienne première vice-procureure à Lyon, elle a pris la succession d’Eric Maillaud au début du mois de septembre. Arrivée à quelques jours de la date anniversaire de la tuerie de Chevaline, la nouvelle procureure de la République d’Annecy fait le point sur ce quadruple meurtre non résolu, sur la lutte contre le terrorisme et autres défis dans une région exposée.

Quelle a été votre première impression en arrivant en Haute-Savoie?

Je n’avais pas conscience de l’importance de la criminalité dans le département. La richesse du secteur favorise les infractions. Elle attire les prédateurs. On enregistre des affaires graves en termes de violence, notamment des car-jackings, braquages ou cambriolages avec violence. A l’image de cet employé de banque séquestré à son domicile. Or, nous nous devons d’être vigilants car nous avons la chance de vivre ici dans un climat de paix sociale. Nous devons préserver ce cadre de vie.

Le Tribunal de Grande Instance (TGI) d’Annecy récupère aussi certaines affaires des secteurs Thonon et Bonneville, que constatez-vous sur ces secteurs plus proches de la frontière?

Concernant la délinquance quotidienne, elle semble plus soutenue du côté du bassin lémanique. Mais ce n’est pas du ressort du TGI d’Annecy. En tant que pôle criminel, nous récupérons uniquement les affaires criminelles des TGI de Thonon et Bonneville. Comme celle de la fillette retrouvée morte en mai à Margencel et dont le père a été arrêté dans le sud de la France à la fin du mois de novembre. Dans le cadre de cette affaire, et compte tenu de la proximité géographique, nous avons d’ailleurs fait une demande de coopération judiciaire avec la Suisse.

De manière générale, qu’en est-il de vos liens avec la Suisse?

Je n’ai pas encore une vision globale mais j’observe déjà de nombreux liens avec nos voisins, soit parce qu’une partie des faits a été commise en Suisse; soit en raison de la nationalité des personnes impliquées. C’est légitime compte tenu de la réalité sociologique de cette région, marquée notamment par la forte présence de pendulaires. Il existe une facilité à passer d’un pays à l’autre. De fait, cela s’applique aussi aux délinquants.

Y a-t-il d’autres rôles clés pour votre Parquet?

Nous sommes l’un des partenaires au sein de la cellule de prévention contre la radicalisation. Sous l’égide du préfet, celle-ci évalue les situations entre pratique religieuse extrémiste et radicalisation violente. Plus encore que dans la prise en charge, la difficulté réside dans la détection. Cette cellule constitue l’antichambre de la lutte contre le terrorisme.

Vous héritez aussi de l’affaire Chevaline. Où en est l’enquête, plus de quatre ans après les faits?

C’est évidemment le gros dossier. Il nécessite implication et détermination. Ce qui est d’ailleurs le cas depuis le début. Les moyens ont évolué dans le temps. Il est en effet impossible de maintenir le dispositif de départ. Mais il est aussi hors de question de laisser ce dossier dormir dans un coin. Aujourd’hui, un peu moins d’une dizaine d’enquêteurs travaillent sur cette affaire. Des commissions rogatoires internationales sont toujours en cours. On poursuit par exemple le travail avec les autorités judiciaires suisses, notamment sur l’arme. Bien entendu, on étudie les rapprochements éventuels avec toute nouvelle affaire qui surgit.

Y a-t-il du nouveau?

Les pistes suivies jusque-là ne sont pas fermées mais n’ont rien donné en l’état. On peut avoir un renseignement, un coup de chance. Il ne faut jamais rien lâcher. C’est un dossier tellement important avec quatre personnes tuées, deux enfants victimes. Nous avons tous hâte qu’il soit élucidé.

Qu’a changé votre arrivée dans cette enquête?

Est-ce que le regard d’un nouveau procureur peut changer la donne? On aimerait! Il y a déjà eu une telle masse de travail. Rendez-vous compte: le dossier fait plus de 70 tomes. La seule chose que l’on peut dire, c’est que mon arrivée coïncide avec celle d’un nouveau magistrat instructeur. Ensemble, on repose toutes les questions: Qui était la cible? Y a-t-il un lien entre la famille britannique et le cycliste savoyard? Est-ce un pur hasard? A qui profite le crime? L’avantage, c’est qu’on ne s’est pas forgé d’opinion. Il faut garder l’esprit ouvert. Aucune hypothèse n’a abouti. Mais aucune n’est exclue. Y compris la piste locale.

