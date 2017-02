Au secours des bénévoles

«Le bénévolat manque de visibilité et de reconnaissance», relèvent Pierre-Yves Stucki, adjoint de direction au Service des sports de la Ville de Genève, et Sybille Bonvin, cheffe dudit service. C’est l’un des principaux constats qui est ressorti du dernier Forum municipal «sport et société» consacré à cette thématique.

Une carence d’autant plus embarrassante que le bénévolat est indispensable à la qualité et à l’encadrement de l’offre et des divers événements sportifs en Suisse (lire ci-contre). «Nous devons valoriser tous ces volontaires qui mouillent gracieusement leur chemise et permettent au sport d’exister», poursuivent les deux cadres de la Ville. Cela passe notamment par une nouvelle formation, lancée en janvier aux Vernets par l’Association genevoise des sports, sous l’impulsion du Service des sports: modules de droit, de comptabilité, de communication et de recherche de ressources au programme pour les 147 premiers bénévoles inscrits.

«Comitards de l’ombre»

La quête de volontaires figure aussi dans cette formation dotée d’une vingtaine d’heures. Car si ceux-ci s’engagent sans difficulté pour des manifestations sportives ponctuelles et visibles – Coupe Davis, Marathon, Course de l’Escalade – la mobilisation de bénévoles réguliers, étroitement liés aux clubs et associations sportives, rencontre, elle, quelques obstacles. «Assumer des tâches régulièrement et la crainte de devoir être disponible en tout temps découragent des aides potentielles», constate Pierre-Yves Stucki. «Nous devons vraiment épauler et mettre en lumière les bénévoles de milice, les comitards de l’ombre à la valeur inestimable, qui se retrouvent à remplir des formulaires après une journée de travail», renchérit la cheffe du Service des sports.

Tâches administratives et réunions qui traînent en longueur figurent en bonne place dans les freins au recrutement. Au cours des prochaines années, le bénévolat devra faire face à des défis importants en matière de relève, car les bonnes âmes prennent aussi de l’âge. «Le bénévolat s’essouffle, prévient Sybille Bonvin. Il est donc primordial, aujourd’hui, de mettre rapidement en œuvre des mesures qui serviront non seulement à promouvoir les actions volontaires auprès de la population, mais également à concevoir des outils destinés à mieux soutenir, encadrer et former les bénévoles de demain.»

Ex-sprinter de talent, Pascal Thurnherr avait déjà posé ce diagnostic en 2005. Auteur d’un rapport sur l’avenir de l’encadrement des jeunes sportifs à Genève, il observait alors que «ne trouvant plus d’entraîneurs bénévoles, le sport associatif était en danger». Et pourtant, «des centaines de personnes ont un diplôme Jeunesse+Sport, précisait-il. Pour l’obtenir, elles ont fait des sacrifices en suivant au moins une semaine de cours; or, faute de temps et de souplesse au travail, nombreuses ont dû lâcher le morceau.» Les entreprises sont, il est vrai, peu ouvertes à l’engagement des collaborateurs… hors de leurs murs. A l’entendre, l’augmentation de la pression du milieu professionnel ne favorise guère l’élan bénévole: «Il y a vingt ou trente ans, on osait dire à son employeur qu’on devait quitter son boulot plus tôt deux fois par semaine pour aller entraîner des jeunes.»

Les temps ont changé et nombre de gens motivés déplorent que cet engagement ne soit pas bien vu des patrons. «Une meilleure concertation avec les employeurs est réclamée, constate Pierre-Yves Stucki. On s’inscrit comme facilitateur! Des entreprises comme Procter and Gamble et Genève Aéroport mettent d’ailleurs à disposition du personnel pour de grands événements.»

«Le sport stimule des compétences personnelles et sociales supplémentaires, considère la cheffe du Service des sports. Quelqu’un qui fait la comptabilité d’un club pendant quinze ans doit être valorisé. C’est un vrai plus pour les entreprises, elles devraient mieux respecter ces acquis. Le magistrat (ndlr: Sami Kanaan) a fait du bénévolat une de ses principales priorités.» Cette dynamique, Pascal Thurnherr l’a défendue à l’époque: il préconisait l’engagement de superbénévoles bénéficiant de décharges de leur employeur, sans incidence financière. Une fondation devait gérer le sacrifice d’une partie de leur temps de travail moyennant une compensation de leur perte de gain. L’ancien athlète continue à espérer que sa réflexion portera un jour ses fruits.

Un encadrement professionnel

En attendant, la Ville projette de constituer une plate-forme où bénévoles et personnes intéressées à le devenir puissent se rencontrer. «Nous ambitionnons surtout de créer une Maison des Associations du sport pour développer des synergies à l’horizon 2020-2021», informe Sybille Bonvin. Un pool administratif devrait naître à cette occasion: «On est en train de professionnaliser l’encadrement sportif», conclut-elle. Saine démarche alors que «l’on dénombre pas moins de 100 000 bénévoles et 3000 manifestations par an à Genève!» souligne Pierre-Yves Stucki.

A elle seule, la Course de l’Escalade a besoin de plus de 1300 volontaires, que ce soit avant, pendant ou après la course. Cet événement genevois s’est doté d’un outil informatique qui permet de gérer toutes les activités bénévoles, poste par poste et heure par heure. Et d’être ainsi plus proche de ces aides précieuses.

Ils sont plus de 735 000 à s’investir en Suisse

Irremplaçable, on le voit bien, le bénévolat constitue le fondement du sport en Suisse. Et même s’il tend à s’essouffler, ses fidèles continuent pour l’heure à s’investir en nombre durant leur temps libre. «Plus de 735 000 personnes*, toutes tranches d’âge confondues, s’engagent chaque année dans le cadre d’une manifestation sportive ou dans un club, la plupart du temps à titre honorifique», indique Swiss Olympic, l’Association faîtière des fédérations sportives suisses, dans une enquête parue en juillet 2014.

«L’importance considérable d’un tel engagement reste pourtant sous-estimée», observent Pierre-Yves Stucki et Sybille Bonvin, cadres à la Ville de Genève. Ce précieux don de soi, Swiss Olympic le chiffre à 73 millions d’heures par an, soit environ 6 milliards de francs… si ces prestations (équivalence de 80 000 postes à plein temps) étaient converties en valeur monétaire.

Sans tous ces volontaires – souvent des personnes dotées de bonnes qualifications et bien intégrées socialement – rien ne serait possible dans le sport suisse. Mais ce n’est pas le seul domaine concerné: culture et social ont aussi grandement besoin de bénévoles. Selon l’Office fédéral de la statistique, une personne sur quatre, âgée de plus de 15 ans, exerce au moins une activité non rémunérée dans le cadre d’organisations en Suisse. Cela correspond à environ 1,5 million de bénévoles. Si l’on ajoute des engagements «informels» (garde d’enfants, aide au voisinage, aux proches), on arrive même à 2,4 millions de volontaires au total.

Il faut dire que, rien que pour le sport, 20 000 clubs et 230 000 manifestations annuelles sont recensés dans notre pays. Face à une telle densité, Swiss Olympic tente de faciliter la transmission du savoir au sein des directeurs de clubs et de soutenir les organisateurs de manifestations dans la gestion des bénévoles. Avec sportclic.ch par exemple, l’Association faîtière des fédérations sportives suisses fournit un portail d’information à l’attention de ses membres et des clubs.

La plate-forme Swiss Volunteers permet, elle, de mettre en relation des manifestations sportives avec des bénévoles potentiels. Pour choyer un peu ces derniers en fonction de leur engagement, ils reçoivent des points qu’ils peuvent ensuite convertir en articles de sport, week-ends bien-être et billets pour des manifestations.

(*) 285 000 d’entre elles travaillent à titre honorifique (membres de comités, entraîneurs ou moniteurs); 450 000 sont des auxiliaires fournissant des services d’aide (transports, manifestations).

L.B. (TDG)