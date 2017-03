Au bistrot, le prix du café varie du simple au double

Le matin, à l’heure où les uns s’offrent leur première pause alors que d’autres s’en jettent un vite fait avant de démarrer leur journée, le café tient invariablement la vedette dans les bistrots. Crème, expresso ou petit noir, il réchauffe souvent, réunit aussi. Mais quel est son prix? A Genève, il peut passer quasi du simple au double.

Selon GastroSuisse, la faîtière des restaurateurs, cafés et thés représentent un tiers des boissons achetées en dehors de chez eux par les Romands. On imagine donc un marché juteux. Vraiment? Pour se faire une idée, nous avons poussé la porte de quelques dizaines de bistrots, ceux où les Genevois ont leurs habitudes.

Prix plancher? 2 francs à notre connaissance. Mais à certaines conditions: «Le matin entre 7 h et 11 h, avec service au bar», indique Mathieu Plantard, gérant de l’Italian Pub, rue du Vélodrome. Avec ce tarif, on s’en sort? «Oui, on fait du bénéfice. Mais surtout, les clients reviennent à midi et le soir, quand le café est à 3.50 fr. On les fidélise.» L’un d’eux, cafetier de son état, nous glisse: «Le prix coûtant d’un café se situe entre 1.45 fr. et 1.60 fr.»

Clientèle choyée

Reste qu’il faut bien dégager un bénéfice. Et c’est sur les boissons que les restaurateurs, unanimes là-dessus, prennent la meilleure marge, souvent trois à quatre fois le prix coûtant. «Avec un kilo de café à 15 fr., selon la mouture choisie, on fait 80 à 100 tasses, relève Nicolas Paulin, patron du Cocott’café à la rue des Rois. Il faut ajouter sucre et crème, mais à 3.50 fr., on s’en sort correctement. Et le coût dépend aussi de la machine. Il peut être plus bas si on la prend en prêt, par exemple.»

Mais on peut calculer différemment. A l’Escalade, rue de Coutance, le café est à 2.50 fr. le matin «depuis que nous avons repris le restaurant il y a bientôt dix ans, confie Henri, l’un des trois associés. On s’en sort avec la quantité servie, car il n’est pas rare que les clients prennent plusieurs cafés.» Et outre le prix, le patron a trouvé un truc pour attirer du monde: «Nous appliquons ce même prix durant la journée aux employés TPG, qui sont nombreux à prendre leur pause dans les environs!»

D’autres misent sur le cadre, les formules petit-déjeuner où la qualité du breuvage servi. Chez Les filles indignes, rue de l’Arquebuse, où fauteuils et bibliothèque bien garnie attendent le consommateur, «notre café est 100% arabica, relève la patronne Marie Duverney. Il est à 3.70 fr., mais personne ne s’est jamais plaint du prix et les clients reviennent.»

Concurrence rapprochée

Il est amusant de constater que question prix, le quartier a peu d’importance. Ainsi, au centre-ville, si plusieurs bistrots proposent le café à 3.70 fr. (notamment au Four du Rhône) et même à 3 fr. 90 (L’Oranger, à Rive), d’autres affichent 2.50 fr., tel le Café du Centre, au Molard (petit chocolat en prime) ou 2.70 fr. à la Brasserie du Molard, qui propose aussi le café-croissant à 3.50 fr.

Le constat est identique en Vieille-Ville. Distants de quelques dizaines de mètres seulement, La Clémence affiche l’expresso et ses dérivés à 3.70 fr. alors que le Pied de Cochon les proposent à 2.50 fr. le matin, jusqu’à 11 h. Et les deux établissements sont joliment fréquentés. Les mêmes disparités se constatent ailleurs (Eaux-Vives, Acacias, Carouge) où durant la journée, les prix varient généralement de 3.20 fr. à 3.70 fr.

Paroles de clients

Et les consommateurs, sont-ils vraiment attirés par des prix bas? Laurent Terlinchamp, président des cafetiers genevois, ne le pense pas (lire ci-dessous). Chez Muller’s Factory, place du Cirque, où le café est à 2 fr. le matin jusqu’à 10 h, des clients témoignent. «Le prix, ça compte quand on boit son café chaque jour, relève Karima. A 3.50 fr., ça va aussi. Mais si c’est davantage, j’hésite!» Gabrielle, elle, aimerait que «ce soit partout comme ici, parce que les boissons sont très chères en général». Yvan et Fetahu renchérissent: «On ne vient pas forcément pour le prix, mais en plus, ici, le café est bon!»

Le goût du bon café? Une perception toute personnelle. Mais ceci est une autre histoire…

«Les clients recherchent la qualité»

Baisser le prix du café pour fidéliser sa clientèle? Pourquoi pas. Mais selon Laurent Terlinchamp, président de la SCRHG (Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers genevois), si un commerçant ne veut pas boire la tasse, «il ne peut pas s’en sortir en diminuant ses tarifs tout en proposant des produits moyens. Les clients, eux, recherchent avant tout la qualité», assure-t-il.

Encore faut-il savoir de quoi on parle. «Par qualité, j’entends aussi l’accueil, le cadre, la richesse des produits proposés. Ou encore, par exemple, la mise à disposition de nombreux journaux.»

Car pour le patron des cafetiers genevois, les temps ont changé: «Aujourd’hui, une personne peut parfaitement prendre son café au travail. Il y a des machines partout et en général, c’est moins cher que dans un bistrot. Par ailleurs, on voit de plus en plus souvent des gens qui font leur café chez eux et emportent leur thermos, voire qui consomment déjà dans la rue le matin. Il y a encore cinq ou six ans, ça n’existait pas. Il s’agit donc pour les restaurateurs de s’adapter.»

Laurent Terlinchamp a le sens de la formule: «Le petit café du matin ne suffit plus. Les gens veulent souvent prendre un petit-déjeuner complet et surtout équilibré. Alors les deux croissants et la tartine à la confiture de fraise sous la cloche, c’est terminé! Aujourd’hui, il faut offrir davantage.» Par exemple? «Question produits, des jus de fruits frais ou des jus de légumes, des muffins, du pain à la coupe, plusieurs confitures à choix, etc. Mais je constate que les établissements classiques s’adaptent toujours plus à ces nouvelles formes de consommation, qu’ils élaborent des formules, des concepts… C’est réjouissant, car on ne doit pas avoir peur du changement, mais en profiter pour évoluer.» X.L.

(TDG)