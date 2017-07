Au Petit-Gris, on écluse assis, les coudes sur la table, et on refait le monde

C’est un bistrot de village comme on n’en voit plus beaucoup. Un havre pittoresque, à l’enseigne discrète et à la gouaille tonitruante. Un recueil de vies. Si elle pouvait parler, la caisse enregistreuse qui trône sur le comptoir nous raconterait des histoires. Celles qui se colportent, qui s’entrelacent, qui ricochent de table en table, qui se partagent de verre en verre. Banales et savoureuses.

Pipelette, elle trahirait des secrets d’alcool et des potins pas vraiment mondains. Elle est vieille comme Mathusalem. Elle a vu Bernex s’encanailler, bavasser, râler et se bidonner. Mais elle ne dit rien. Elle crache juste des mots doux. Le ballon de chasselas, qui pousse là-haut, sur le coteau, coûte 2 fr. 60.

On entre rarement au Petit-Gris par hasard. Les clients sont des habitués, le patron, vigneron, les connaît tous. Il y a Bruce Lee, Brasse-Béton (à l’orthographe improbable!), le marchand de vélos. Le lustre des chaises en bois porte leur empreinte, le poids de leur existence. Ici, on écluse assis, les coudes sur la table. Le nouveau venu est vite adopté. On sympathise. Le temps s’écoule tranquillement; il prend son temps. L’horloge murale est kitch, le décor sommaire. C’est l’heure de l’apéritif. Une soirée d’été en pente douce, loin des terrasses surpeuplées, sans cocktail bobo ni petit doigt levé.

«C’est à qui la tournée?» s’écrie l’un des chalands, les cheveux poivre et sel et l’accent genevois à couper à la serpette. On sirote un «galop» ou un coup de blanc. On jacte comme sur le balcon du Muppet Show! On s’apostrophe. On évoque la dernière lubie de «Barthass». «C’est la démocratie», paraît-il. On rouspète. On se chamaille. On maudit les tracasseries du quotidien. «Si t’as un souci, le problème est vite réglé. Les tronçonneuses sont en action au supermarché», s’esclaffe le voisin d’à côté. On disserte sur le foot féminin, du tac au tacle. Tiens, voilà la bouchère qui entre dans le troquet. Les têtes se tournent. La clientèle féminine est rare. Le bus fait un sacré raffut en traversant la rue de Bernex. Mais on n’en fait pas tout un tram…

Au Petit-Gris, les brèves de table font florès, le téléphone sonne comme une crécelle et le temps pisse. «Encore un p’tit blanc?» «Non, c’est le moment de partir.» La discussion reprend, à bâtons rompus, goguenarde et pas toujours très fine. «T’es arrivé comment à Bernex, en bateau, comme un réfugié libyen…?» Sur le pas-de-porte, on refait encore le monde. Difficile de larguer les amarres. On a le cœur qui chaloupe en tournant les talons.

