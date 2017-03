Assurance maladie: Stauffer tance Poggia

«Furieux contre la passivité du gouvernement et de Mauro Poggia, qui ne font que subir la loi des assureurs», le député indépendant Eric Stauffer, fondateur et ancienne tête de file du MCG, a déposé mardi un projet de loi afin de «régler le problème».

Le problème? Celui des assurés au bénéfice d’un acte de défaut de biens (ADB) qui ne peuvent plus payer leur assurance-maladie. Le Canton règle 85% de leurs primes, franchises et quote-part, ainsi que 85% des frais de poursuite et intérêts. Le hic, c’est que «la créance reste en mains de l’assureur qui empêche l’assuré de rejoindre une caisse moins chère et dans bien des cas ne lui rembourse plus les prestations.» De plus, «lorsque l’assuré rembourse sa dette, l’assureur ne reverse que 50% à l’Etat. Ce dernier perd donc 35% des sommes avancées.»

Le député propose que l’Etat règle 100% des primes afin de devenir propriétaire de la créance afin de récupérer, in fine, l’entier de la somme plutôt que la moitié. «Cela obligera les assureurs à rembourser les prestations. Tout le monde y gagnera: la population, l’Etat et le secteur privé.»

Le conseiller d’Etat Mauro Poggia ne conteste pas la légalité de la proposition mais sa pertinence. En 2014, l’Etat a versé 46 millions aux assureurs et reçu 354 610 fr. en retour. En 2015, il a payé 39,3 millions et recouvré 648 680 fr. «La différence énorme s’explique par le fait que nombre d’assureurs abandonnent les poursuites une fois l’argent de l’Etat reçu. Nous serions plus efficaces si nous étions propriétaires de la créance, mais pas beaucoup plus. En 2016, nous avons payé 40 millions. Si nous devions verser 15% de plus, cela représenterait 7 millions de plus. C’est exagéré vu les sommes récupérées. Neuchâtel a pu devenir propriétaire des créances en payant 92% des primes. Nous avons fait le calcul; cela n’en vaut pas la peine.» Quid du fait que certains assureurs ne remboursent pas les prestations? Mauro Poggia n’a pas connaissance d’une telle situation. «Personne ne peut me taxer de complaisance envers les assureurs», conclut-il. (TDG)