Après la crise, la Faculté d’économie retrouve un doyen

A la fin de janvier, le décanat de la GSEM – la Faculté d’économie et de management – de l’Université de Genève (UNIGE) démissionnait en bloc, signifiant un désaccord majeur avec le rectorat. Visant une accréditation européenne, la Faculté – riche de 1743 étudiants, 40 professeurs et 155 postes de collaborateurs – avait demandé des moyens que le rectorat lui avait refusés (nos éditions du 1.02.2017). Le 15 mars, un nouveau décanat entre en fonction pour quatre ans, dirigé par le professeur Marcelo Olarreaga. Entretien.

Vous arrivez en pleine crise. Comment le vivez-vous?

Je ne sens pas cela comme une situation de crise du tout. C’est sûr, une démission en bloc reste un cas unique. Mais cela n’affecte pas le fonctionnement de la Faculté, dont l’objectif reste le même. Je m’inscris dans la continuité du décanat précédent et la transition se fait dans le calme le plus total. Les objectifs fixés il y a trois ans lors de la création de la Faculté demeurent et le rectorat nous soutient.

Vos prédécesseurs ont trébuché sur un manque de moyens. En obtiendrez-vous davantage?

(Silence). On ira un peu plus lentement. La Faculté est allée très vite, ce qui était nécessaire pour émerger et gagner de la visibilité. Elle a obtenu beaucoup de succès – notamment son bachelor bilingue, qui attire 904 étudiants. Désormais, on va se donner du temps. Nous n’avons pas besoin d’entrer tout de suite dans le processus d’accréditation. En allant moins vite, nous pourrons être mieux accompagnés.

Obtenir l’accréditation n’est-il plus une priorité?

Cela reste un objectif très important. Nous voulons devenir l’une des meilleures écoles en économie et management. Or, pour figurer dans les classements internationaux, il faut une accréditation. Nous visons notamment EQUIS, un label de qualité européen.

Que manque-t-il pour l’obtenir?

On a tout! Les programmes, la qualité de l’enseignement et de la recherche. Reste à améliorer les processus internes, le suivi des alumni (ndlr: anciens étudiants). On a essayé de faire cela tout seul. Nous allons davantage nous appuyer sur ce que les services communs de l’UNIGE ont à offrir.

L’ancien décanat s’était fixé 2018 pour obtenir ce label. Et vous?

Je n’exclus pas 2018, mais je vais faire un état des lieux calmement et nous déciderons cela cet été.

Vous voulez développer des synergies avec d’autres facultés. Lesquelles?

Nous pouvons travailler avec la Faculté de droit et la Faculté des sciences de la société, participer au bachelor de relations internationales du Global Studies Institute. En partageant mieux les ressources existantes, nous favoriserons la multidisciplinarité et notre croissance.

L’UNIGE a scindé l’ancienne Faculté des sciences économiques et sociales pour isoler et renforcer l’économie. En resserrant les liens avec votre ancienne moitié, revient-elle en arrière?

On n’a jamais voulu isoler l’économie et le management, mais donner davantage de clarté et de visibilité, ce qui ne doit pas se faire au détriment de collaborations avec les autres sciences sociales.

Divergence autour d’«une somme annuelle à 7 chiffres

La Faculté d'économie et de management a été créée en 2014 pour renforcer ces disciplines et les doter d’un renom international. Auparavant, sciences économiques et sociales coexistaient au sein de la même Faculté, qui avait manqué l’accréditation EQUIS. Le précédent rectorat pensait qu’il serait plus facile de l’obtenir en séparant l’économie du social. Interrogé hier sur les moyens qui ont manqué au décanat démissionnaire pour atteindre l’objectif visé, le service de communication de l’UNIGE répond par écrit: «Plus que sur le montant des investissements nécessaires, une somme annuelle estimée à sept chiffres, la divergence de vues portait sur leur étalement dans le temps et sur la façon de les financer: s’agissait-il uniquement d’un budget additionnel ou pouvait-on compter sur une meilleure exploitation des synergies potentielles avec les autres Facultés et services de l’Université?» Désormais, établir un budget représente la «démarche la plus urgente». S.D.

(TDG)