Après avoir égorgé son frère au Brésil, il est jugé pour une agression à Genève

Par mesure de précaution, le juge préfère que le prévenu, 23 ans, conserve ses menottes. Assis sur le banc des accusés, celui-ci passe le plus clair de son temps à se signer en évoquant tantôt Dieu, tantôt la Sainte Vierge. Quant aux voix, il dit ne plus les entendre.

Il l’enterre dans le jardin

Lorsque le premier procureur Stéphane Grodecki lui demande s’il est guéri, il répond que oui: «Dieu m’a béni. Je suis sur terre pour bénir toutes les nations…» L’affaire traitée mercredi par le Tribunal correctionnel est particulière. Les juges ont reconnu le jeune homme irresponsable sur le plan pénal et l’ont placé à Curabilis pour y être soigné. De père brésilien et de mère suissesse, il a grandi à Genève. Vers 17 ans, sa santé mentale décline. Diagnostic: schizophrénie.

En février 2013, il veut rejoindre son père au Brésil. A peine est-il arrivé là-bas qu’il égorge son frère durant son sommeil. Les voisins qui le voient enterrer sa victime dans le jardin alertent les forces de l’ordre. Déclaré irresponsable par la justice brésilienne, le meurtrier est placé dans un établissement psychiatrique fermé à cause de sa dangerosité.

Rapatrié à Genève, il se retrouve à Belle-Idée, en chambre commune. Le projet étant de l’orienter vers une unité d’intégration communautaire qui reçoit en principe des jeunes en rupture de lien social ou en voie de guérison après une hospitalisation. Une structure dénommée JADE, une villa au centre-ville. Laquelle n’offrirait pas les garanties de sécurité indispensables pour ce patient dangereux. C’est du moins ce que dénonce, en janvier 2014, un «collectif de familles et de soignants engagés et inquiets», qui envoie aux médias une lettre anonyme. Après le meurtre d’Adeline M., ce collectif a peur d’un nouveau drame.

En attendant le drame

A l’époque, Mauro Poggia, nouveau ministre de la Santé, se disait «interpellé», dans nos colonnes, par l’inquiétude des soignants. Les HUG semblaient se préoccuper davantage de traquer les auteurs de la lettre anonyme que du problème de fond. Quant au pouvoir judiciaire, il affirmait ne pas pouvoir agir. «La situation serait bien entendu différente si ce jeune homme en venait à s’attaquer à un membre du personnel soignant ou à un autre patient de Belle-Idée, nous déclarait son porte-parole. Dans cette situation, une procédure pénale serait ouverte.» Il suffisait d’attendre.

Lors de l’une de ses innombrables fugues, le prévenu s’en est pris à une jeune femme en chaise roulante qui se promenait au bord du lac. Il l’a frappée avec une bouteille, à la tête, lui causant un traumatisme crânien, un choc et des séquelles psychologiques qui perdurent: «Je n’en veux pas au prévenu, dit la jeune femme, mais à ceux qui n’ont pas su prévenir cette situation et m’ont sacrifiée avant de le prendre en charge correctement.» La victime, en année de maturité, a tout de même réussi à finir ses examens. Mais elle ne sort plus jamais seule, a renoncé à ses promenades sur les rives du lac et souffre d’attaques de panique. Malgré cette situation, le tribunal ne lui accordera pas de tort moral.

Pour son avocate, Me Lida Lavi, «ces faits n’auraient jamais dû advenir si les autorités avaient fait correctement leur travail». A ses yeux, le Tribunal de l’adulte et de l’enfant aurait dû ordonner une expertise psychiatrique dès l’arrivée du jeune schizophrène à Genève, afin de le placer dans un établissement adéquat. «Ce manque de réponse des autorités participe au désarroi de ma cliente.»

«Je veux sortir au plus vite»

Aujourd’hui, le prévenu se trouve à Curabilis. Il s’est attaqué à un médecin, à une infirmière et à des agents de détention. Comme le procureur l’a requis, le tribunal a conclu à son irresponsabilité sur le plan pénal et à un traitement en milieu fermé (autrement dit Curabilis) vu sa dangerosité. «Je veux sortir au plus vite pour aller chez ma mère», déclare l’accusé. «Faites les progrès attendus, soignez-vous et ça arrivera», lui promet le juge.

(TDG)