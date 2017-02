Apre lutte en perspective pour le budget

Natacha Koutchoumov a le sens de la formule: «Mon pays, c’est le théâtre», a d’emblée précisé hier en conférence de presse la Genevoise, qui prendra la barre de la nouvelle Comédie avec le Vaudois Denis Maillefer. Evoquer un monde de la scène sans frontières est certes poétique. Il n’empêche, la nomination d’un duo du cru n’est pas anodine. Si la Fondation d’art dramatique (FAD) a toujours souligné que le passeport n’avait aucune importance, l’éviction de personnalités romandes après les premières auditions, en novembre, avait fait du bruit. Impossible de ne pas penser aussi à l’affaire Stéphane Lambiel, éliminé au profit d’une championne française pour diriger l’école de patinage des Vernets, avant que la Ville ne se rétracte face à la polémique engendrée.

Les compétences locales

Lundi soir, donc, la Fondation d’art dramatique a fait son choix parmi les deux candidatures restantes, soit le duo victorieux et la jeune artiste belge Anne-Cécile Vandalem. L’aspect régional a-t-il compté? «Disons que nous avions une candidature locale idéale, qui connaît le système politique et le terreau, note l’élue Verte Marie-Pierre Theubet, également secrétaire du conseil de fondation de la FAD. D’autant que le duo reprendra l’actuelle Comédie cet été déjà.»

L’UDC en Ville de Genève n’y va, elle, pas par quatre chemins. Dans un communiqué, le parti s’est dit «satisfait par ce choix qui, pour une fois, a privilégié des talents locaux». Idem côté MCG.

Etre au fait du système politique local donnera en tous les cas un avantage au duo nommé lorsqu’il s’agira de se battre pour obtenir le budget de fonctionnement de la nouvelle Comédie, à l’horizon 2019. Car celui-ci doublera par rapport à l’actuel, pour passer à quelque 15 millions de francs par an. Sur cette somme, la Ville de Genève devrait participer à hauteur de 12 millions, contre un peu moins de 6 millions aujourd’hui. Le montant a beau être en ligne avec celui de scènes comparables, la bataille n’en sera pas moins rude pour l’obtenir. La droite, majoritaire au Conseil municipal, revendique déjà des économies en vue de la réforme de l’imposition des entreprises, soumise au vote ce dimanche, et qui pourrait faire perdre des dizaines de millions à la Ville.

Des choix dans la culture

Des rapprochements devront-ils être réalisés entre la douzaine de théâtres subventionnés en Ville de Genève? Avec un tel navire, Genève pourra-t-elle encore s’offrir sa diversité culturelle? «Trouver cette somme ne va pas être simple, mais il ne faut pas opposer les besoins, précise Sami Kanaan, magistrat en charge de la Culture. Je refuse en tout cas de trouver les 6 millions dans mon seul Département. Il faut que la nouvelle Comédie soit une priorité politique au sens large. Je ne veux pas devoir tuer une scène, ce qui reviendrait à punir les uns pour aider les autres.»

Simon Brandt, conseiller municipal PLR, ne l’entend pas ainsi. «Il est évident que la nouvelle Comédie aura besoin de ce budget. Mais il faudra faire des choix. La nouvelle équipe a déjà parlé d’une attention portée sur la danse. Dans ce contexte, le pavillon de la danse (ndlr: son crédit de construction sera déposé prochainement devant le Municipal) devient inutile. Il ne s’agit pas de punir. Mais nous avons choisi une infrastructure flambant neuve, elle doit logiquement pouvoir absorber une partie de l’offre actuelle.» Même son de cloche du côté de Jean-Philippe Haas, élu MCG: «Une fois de plus, on demande des montants faramineux pour la culture. Sami Kanaan a tellement voulu cette nouvelle Comédie. A lui maintenant de faire des arbitrages et de trouver l’argent.»

Quant au fait de nommer un duo, équivalant à deux postes de directeur à plein-temps, cela se justifie par la somme de travail à abattre. L’enveloppe destinée aux salaires ne sera pas gonflée pour autant, assure-t-on. Par contre, personne n’a souhaité dévoiler hier le revenu des futurs directeurs. (TDG)