Apothéloz: «Je suis un homme de projets»

La deuxième fois sera-t-elle la bonne? Candidat au Conseil d’Etat en 2013, le conseiller administratif PS de Vernier, Thierry Apothéloz s’était fait souffler la septième place par le MCG Mauro Poggia. S’estimant mieux préparé, le magistrat de 46 ans repart au combat. Interview au Vieux-Martin, bistrot situé en face de l’ancienne école sociale où l’élu à fait ses classes…

Thierry Apothéloz, que direz-vous aux socialistes en mai pour les convaincre de vous désigner?

Le canton de Genève a des atouts énormes. En comparaison avec d’autres cantons, il est riche; il crée des emplois, beaucoup d’emplois. Mais cette croissance est mal répartie: le logement, les assurances-maladie pèsent de plus en plus lourd dans le budget des ménages; le chômage est important et l’aide sociale a explosé: plus 60% en huit ans. Les gens ont de la peine à s’en sortir. Même ceux qui ont deux emplois et j’en rencontre tous les jours. Or jusqu’ici le Conseil d’Etat est resté inerte. Il est plus que temps de s’engager pour davantage d’innovation sociale.

Qu’est-ce que «l’innovation sociale»?

Un nouveau souffle dont le Canton a besoin. Elle implique par exemple de refuser d’admettre que des jeunes soient à l’aide sociale. Leur place est dans les écoles ou en insertion professionnelle. Ces objectifs, qui étaient ceux de la loi sur l’assistance n’ont pas été remplis. Ils sont pourtant essentiels pour l’avenir. J’en appelle donc à un investissement massif dans la formation et la cohésion sociale pour économiser dans la durée. Parce qu’on ne va pas pouvoir se payer longtemps des hausses de 60% de l’aide sociale.

Et pourquoi ne pas investir dans les routes?

C’est un choix politique. Il sera porté, je l’espère, par une majorité nouvelle. Il faut des priorités et la lutte contre cette société à deux vitesses, qui s’installe à Genève, devrait pour moi être prioritaire. On touche toujours aux plus vulnérables et la classe moyenne décroche. Cela suffit. C’est pour cela que je suis candidat: pour amener des solutions pragmatiques, concrètes et efficaces. Ensuite, il faut un consensus. Et sur ce point aussi, le Conseil d’Etat a échoué

L’Etat va devoir la renflouer la Caisse des fonctionnaires. On peut se payer les investissements sociaux que vous préconisez et le redressement de la CPEG?

Investir dans la réduction des inégalités permettra d’économiser beaucoup à terme. Mais il faudra aussi payer pour la Caisse de pension des fonctionnaires (CPEG). Elle subit une crise de modèle qui nécessitera une solution particulière. Un effort de solidarité temporaire pourrait être demandé aux employés de l’Etat pour remonter la pente, mais ils ne pourront pas tout payer.

En 2013, vous aviez échoué de peu au Conseil d’Etat. Vous pensez avoir plus de chances?

Le PS a raté de peu son deuxième siège en 2013. Nous nous sommes renforcés depuis. En ce qui me concerne, je me suis attaché à combler mon déficit de notoriété qui était perceptible. Vernier est désormais reconnu comme un laboratoire social et je me suis familiarisé avec les dossiers cantonaux via la présidence de l’Association des communes genevoises.

Combien de candidats le PS devrait-il lancer au premier tour?

Trois au maximum. C’est la meilleure manière de lancer une campagne dynamique avec les Verts et Ensemble à gauche. Il nous la faut absolument cette dynamique si nous voulons progresser au Grand Conseil et au Conseil d’Etat.

Des candidates flamboyantes se profilent au PS pour le Conseil d’Etat. Comment exister à côté?

Je ne suis pas un philosophe, mais un homme de projets, de résultats. Je veux rassembler, innover, travailler en collaboration avec des partenaires, réduire la distance avec les citoyens. Si je suis élu au Conseil d’Etat, je serai le magistrat du concret.

Vous êtes sûr d’être assez combatif pour faire ce travail?

Sur mes dossiers je suis très combatif et les résultats sont là! Demandez à François Longchamp ce qu’il pense de mes positions sur la redistribution des tâches entre le Canton et les communes: il n’est pas très content.

Le PS s’est divisé sur la réforme de l’imposition des entreprises. Cela va laisser des traces?

Je ne pense pas. Nous étions unis pour refuser la loi fédérale, mais divisé sur la loi cantonale. Probablement parce que le vécu de la politique entre les députés et les communes est très différent. Au Grand Conseil, les rapports de force ont été particulièrement brutaux et le PLR n’a pas cessé de jouer aux incendiaires sur le budget ou les fonctionnaires, reprenant ainsi le relais du MCG. C’est difficile après cela de passer des accords. Pour le reste, j’espère que l’échec de RIE3 va permettre l’élaboration d’une nouvelle loi cantonale prévoyant davantage de mesures d’accompagnement et moins d’effort sur le taux.

(TDG)