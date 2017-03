Aller où personne ne va plus

Les vrais livres de reportage se font toujours à plusieurs. Ils combinent les savoir-faire (un bon éditeur, de bons auteurs), rapprochent les désirs, se conçoivent autour de la table en mêlant les points de vue. Donc, le ci-devant photographe Jean-Patrick Di Silvestro n’est qu’un nom parmi d’autres sur la couverture de l’ouvrage Après les vagues – Autour de Fukushima, qui vient de paraître aux Editions Notari, basées en Vieille-Ville, à la rue Piachaud.

A ses côtés, un dessinateur et graphiste, Matthieu Berthod, qui a déjà trois bandes dessinées à son actif. Entre les deux, une marieuse de témoignages rapportés, notre consœur Anne Pitteloup, chroniqueuse littéraire au Courrier. Au-dessus d’eux, pour donner un peu d’élévation à ce qui n’est pas exactement une rêverie japonisante, un moine bouddhiste zen, Genyû Sôkyû, vivant dans son temple de Miharu, un petit village de montagne du district de Fukushima, situé à 45 kilomètres de la funeste centrale nucléaire.

La tête la moins vendeuse de ce casting éditorial est sans conteste celle qui nous regarde dans cette page. On l’a justement choisie pour son contre-emploi promotionnel. Gain de temps et de vérité: «C’est vrai, je n’ai pas une tronche de 1er de classe», reconnaît Jean-Patrick Di Silvestro. Il dépose un matin le bouquin en question à la réception du journal et laisse son destinataire se débrouiller avec.

On insiste, par enthousiasme, car ce reportage à deux au Japon, ce regard commun tenant à la fois le boîtier et la plume, le 125e de seconde et la lenteur du trait à l’encre de Chine, est proprement remarquable dans sa restitution. Les images en couleur assument une narration visuelle qui ne perd jamais le lecteur, les dessins animent cette poétique des ruines sans non plus tricher avec la réalité. C’est fort, de bout en bout, décliné sur une pagination gigogne de deux fois 90 pages.

On écoute maintenant le photoreporter: «Je suis depuis longtemps passionné par le Japon. J’ai pratiqué les arts martiaux, en laissant pas mal de sueur sur les tatamis, avant de prendre un avion pour Tokyo. Seul en 2013, puis l’année suivante avec Matthieu, durant un long mois sur place. J’y suis retourné en 2015 pour suivre les manifs antinucléaires et en 2016, en famille cette fois.» Sur quoi reposait l’intention première du binôme ainsi constitué? «Sur la volonté de documenter les répercussions du séisme, du tsunami et de l’accident nucléaire dans toute la zone autour de Fukushima City et de la centrale. Aller où personne ne va, découvrir les villes désertées, voir comment les gens reviennent peu à peu à la normalité et vivent malgré tout.»

Ensemble dans chaque déplacement, équipés du même dosimètre qui fait bip-bip plus souvent qu’à son tour, mais inégaux devant le taux contrôlé de radiation. A leur retour à Genève, ils prennent connaissance des doses cumulées: le dessinateur, plus statique, a reçu davantage de radioactivité.

C’est que le photographe à la corpulence de lutteur (catégorie poids lourds) est un contemplatif doué pour la mobilité. Il observe le monde en marche, n’hésitant pas à se coltiner des régions en guerre – l’ex-Yougoslavie, le Liban, la Palestine, la moldavie, la République démocratique du Congo – soit des pays à embrouilles garanties. Un œil qui voit loin, mais qui n’oublie pas de chausser des lunettes de myope, c’est-à-dire de photolocalier, une espèce à protéger, quand il s’agit pour lui de montrer sa ville, «son ambiance, son climat, ses vibrations», en «partageant la vie du peuple», ajoute-t-il avec un sourire complice.

Ce frère de bitume, qui parle mal l’anglais mais voyage beaucoup, est à sa manière, humble et bienveillante, une rareté, autrement dit un professionnel accompli qui défend son métier, jette des fleurs (de cerisier) à ses collègues, tout en cosignant aujourd’hui un livre à son image. Authentique et sincère. (TDG)