Aînée disparue à Onex: le suspect avoue le meurtre

Les enquêteurs étaient convaincus que B., 73 ans, n’était plus de ce monde. Ils avaient raison. Selon nos renseignements, le reste du cadavre de cette retraitée onésienne, qui avait disparu en février 2015, a été retrouvé lundi en France voisine, à Nantua. Une information confirmée par Henri Della Casa, porte-parole du Ministère public. La brigade criminelle, la Brigade technique et scientifique et la brigade canine avaient fait le déplacement sur place.

L’étau se resserre autour du voisin de B., un ouvrier portugais arrêté en mars 2015 et prévenu notamment d’enlèvement, voire de meurtre, de vol et d’escroquerie. Présumé innocent, ce dernier, a été entendu ce mercredi dans le bureau du procureur au sujet sur la découverte du corps de la défunte de l'autre côté de la frontière. Selon un communiqué du Ministère public genevois, le suspect a admis être à l'origine du décès de la victime. L'ADN du prévenu a-t-il été retrouvé sur le cadavre? Des analyses sont en cours. Affaire à suivre.

La retraitée était, selon ses proches, une femme joviale et croyante. Elle vivait dans son appartement avec son chat Fripouille. Un animal offert par le prévenu. Sa famille n’a jamais entendu parler d’un désir de partir vivre à l’étranger ou de s’offrir de longues vacances au soleil. Premier fait troublant: le 5 février, B. retire 40 000 euros à l’UBS au centre-ville. Elle tente plusieurs fois de contacter son voisin avant de parvenir à le joindre à 18 h. Il s’agit du dernier signe de vie «téléphonique» de B. Sur son calendrier, elle a écrit avoir rendez-vous avec lui le lendemain.

Le 7 février, ce dernier amène une veste au pressing. Elle ressemble à celle de B. Le 21 février, vêtu d’un habit fort similaire, il retire de l’argent avec la carte de la disparue. Après être parti plusieurs jours au Portugal, il aurait même mandaté quelqu’un pour effectuer d’autres prélèvements sur le compte de B. à Genève (au total 8000 francs) mais aussi pour vider la boîte aux lettres de B. Le 9 février, Fripouille est retrouvé, mal en point, dans le local à poubelles de l’immeuble. Le prévenu a laissé son ADN sur la caisse vidée et nettoyée du chat, un animal dont il ne s’occupait pas, et au domicile de B. (manivelle de stores, poubelle…)

Lors des perquisitions dans l’appartement du suspect à Genève et dans sa villa au Portugal, la police saisit des affaires de B.: ses cartes bancaires, ses lunettes qu’elle portait en permanence, selon les enquêteurs, et sa veste. Mais aussi sa sacoche et son porte-monnaie, qu’elle avait lors du retrait des 40 000 euros, et enfin des bijoux de famille «dont elle ne se serait jamais séparée», note la sœur de B. Depuis la prison, le prévenu aurait en outre prié son ex-femme au Portugal de cacher chez une cousine des objets «non découverts dans un coffre-fort lors de la perquisition».

Au chapitre des accusations, une ex-compagne du détenu soutient qu’il a tenté de la tuer par strangulation en 1998. Lui conteste et invoque une relation compliquée. Devant le procureur Endri Gega, il a toujours avoué avoir volé et contrefait par le passé des plaques d’immatriculation et dérobé des guirlandes de Noël à son employeur.