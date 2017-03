Affichage: la Ville dissout la «commission de censure»

Exit la commission d'affichage de la Ville de Genève! Ainsi en a décidé le Conseil administratif. C'est désormais au nouveau diffuseur, Neo Advertising, de veiller à ce que les messages diffusés sur le domaine public soient en règle avec la loi, rapporte Le Courrier. La Ville transmettra bientôt à l'entreprise qui succède à la SGA une charte comportant les lignes directrices à suivre en la matière.

Baptisé «commission de censure», l'organe en charge de surveiller l'affichage et de trancher les cas litigieux a été créé en 2012, suite à l'interdiction d'une affiche du salon érotique Venusia au slogan controversé: «Une pipe dès 160 francs». Suite au recours déposé par l'établissement, la justice avait alors précisé que les communes étaient compétentes en la matière, d'où la création de ladite commission, rappelle le quotidien.

Vingt-trois cas en cinq ans

A ce jour, sur les vingt-trois cas qui ont été soumis à la «commission de censure», seize ont été acceptés, six refusés et un a fait l'objet d'une demande de modification du texte. Huit de ces demandes ont concerné Venusia, dont trois ont été rejetées pour sexisme rappelle le quotidien. Dernière polémique: l'interdiction d'une affiche du salon érotique diffusée durant l'Eurofoot 2016 avec le message suivant: «Chez nous, toutes les passes sont réussies!»

Là encore le salon avait contesté l'interdiction devant le Tribunal administratif de première instance, qui n'a pas encore rendu sa décision. Le Conseiller administratif en charge de l'environnement urbain et de la sécurité (DEUS), Guillaume Barazzone, s'était alors prononcé pour une dissolution de la commission, déplorant que la Ville passe pour une autorité de censure. De son côté, Venusia avait saisi le bureau du préposé à la protection des données et à la transparence afin d'obtenir des informations sur la constitution et le fonctionnement de cet organe, qualifié d'obscur par la presse.

Refus de faire la lumière

Le 15 décembre 2016, la préposée adjointe à la protection des données a adressé à la Ville une recommandation l'invitant à faire toute la lumière sur cette commission. Un autre recours a également été déposé par Venusia auprès de la Chambre administrative de la cour de justice, explique Le Courrier. Prétextant que les informations demandées figuraient dans des extraits de procès-verbaux de séances de l'exécutif soustraits au droit d'accès par la LIPAD (Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles), le département de Guillaume Barazzone puis la Ville avaient refusé de communiquer. Après ce refus, l'exécutif de la Ville a finalement décidé de dissoudre la commission de censure.

