«Achille» le castor est en convalescence à Bellevue

Réintroduits il y a tout juste soixante ans à Genève, les castors y coulent depuis des jours heureux au bord de nos rivières. Enfin, pas tous! Achille a failli mourir. Alertés par des promeneurs dans la nuit du 15 au 16 mars, les gardes de l’environnement l’ont trouvé sur la route de Chancy très affaibli, victime de plusieurs blessures. Aujourd’hui sauvé grâce à l’intervention d’un vétérinaire, le rongeur est en convalescence à Bellevue, au Parc Challandes. Où le public est venu l’observer.

Mordu par ses congénères

Dans sa grande cage, Achille, prénommé ainsi en raison d’une blessure au talon, ne semble guère dérangé par les nombreux visiteurs. L’animal croque une pomme, ronge du bois évidemment (en l’occurrence de l’écorce de saule et de peuplier, ses essences préférées), fait trempette de temps à autre dans un bac (où il fait aussi ses besoins), le tout entrecoupé de petites siestes.

Son corps, le dos surtout, garde pourtant les traces de rudes morsures. Selon Olivier Bodmer, fondateur de l’association Contact Castor, «ce sont sans doute ses congénères qui l’ont blessé, à coups d’incisives». Et celles des castors sont particulièrement imposantes…

Soigné aux Tuileries

L’animal a été soigné par le Dr Wolfgang Uebersax, au Cabinet vétérinaire des Tuileries. «Il a dû l’anesthésier afin de pouvoir lui couper de la peau, puis poser plusieurs points de suture», relate Olivier Bodmer. «A ma connaissance, c’est le premier castor soigné par un vétérinaire à Genève», relève pour sa part Gottlieb Dandliker, inspecteur cantonal de la faune. «Ce qui nous a le plus surpris, c’est qu’il n’est pas du tout farouche. Nous comptons le relâcher assez rapidement, probablement à la fin du mois.»

Sur le terrain, au bord d’un affluent de la Versoix, on prépare déjà le futur domicile du rongeur. Un mâle plutôt jeune (son âge se situe entre 18 mois et 2 ans selon le fondateur de Contact Castor) et déjà costaud avec ses 17 kilos.

Difficile à observer

Olivier Bodmer estime qu’il y a actuellement environ 65 castors dans le canton. «On les trouve le long de huit cours d’eau: le Rhône, la Versoix, l’Arve, l’Allondon, la Laire, l’Hermance, où ils sont revenus récemment, la Seymaz ou encore au nant de Couchefatte, à Chancy. Mais il est difficile de les observer. En général, cela ne peut se faire qu’après 19 h, et il faut connaître les secteurs…»

Au Parc Challandes, privilège rare, les visiteurs ont pu découvrir «la vie secrète d’un castor, celle qu’il mène habituellement à l’abri des regards, dans son terrier», se réjouit Gottlieb Dandliker. (TDG)