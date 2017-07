Acheminer plus de mille valises prendra des jours

«Je n’ai jamais vu une panne de cette ampleur en vingt ans de service! Ce lundi matin, nous avons encore plus de mille bagages à envoyer à travers le monde», témoigne un employé de la plate-forme aéroportuaire. Au lendemain de la panne sans précédent du tri des bagages à l’aéroport de Genève, son porte-parole, Bertrand Stämpfli, confirme ce chiffre et précise qu’au départ, près de 2000 bagages étaient même restés en rade. Quand les passagers vont-ils pouvoir récupérer leurs valises?

C’est le sujet qui occupe le plus Michel, son épouse et ses quatre enfants, partis au pire moment de la crise dimanche. A l’arrivée de la famille en Grèce, une valise manquait à l’appel. «Nous avons signalé le problème en arrivant à l’aéroport et nous attendons de recevoir des nouvelles… Si la valise met plus de deux jours à nous parvenir, ce sera vraiment embêtant», confie Michel.

Responsables du transport des voyageurs et de leurs bagages, les compagnies aériennes doivent maintenant gérer le problème. Chez Swiss, dont plus de mille passagers sont touchés, «la priorité est d’expédier ces bagages le plus vite possible», explique sa porte-parole Meike Fuhlrott. Mais l’opération risque de prendre «quelques jours». Pas facile de trouver de la place dans des avions chargés à bloc en pleine période estivale.

En attendant, une procédure standard s’applique. «Une fois la déclaration de perte de la valise établie à l’aéroport d’arrivée, Swiss participe aux frais d’achats de produits d’hygiène ou d’habits de rechanges à hauteur de 100 dollars pour la classe économique, de 200 dollars pour la classe Business et de 300 dollars pour la classe first.» La compagnie Swiss va donc passer à la caisse, mais va-t-elle se retourner contre l’aéroport de Genève, d’où le problème est parti? «Nous étudions la question», répond Meike Fuhlrott.

La direction de l’aéroport a présenté, par voie de communiqué, «ses excuses aux passagers ayant eu à subir des désagréments tout au long de cette journée difficile». Ce chaos ne constitue pourtant pas réellement une surprise, compte-tenu du fait que l’installation est ancienne. «Nous devons rattraper le retard pris ces dernières années en matière d’investissement dans les infrastructures, explique Bertrand Stämpfli. Le changement de ce système est déjà à l’étude mais le chantier est monumental. Il coûtera 200 millions de francs et sera réalisé avant l’entrée en vigueur de la nouvelle norme internationale en la matière, soit en 2022.»

(TDG)