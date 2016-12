Accusée d’occuper un sans-papiers, Emmaüs est acquittée

Emmaüs s’est retrouvée dès l’an dernier dans les mailles du filet de la justice pour avoir occupé, comme bénévole, un sans-papiers. Cette enquête, rarissime, a même abouti cette année à une condamnation de la communauté. Une sanction qui a provoqué un séisme dans le milieu caritatif. Les associations ne doivent-elles aider que les personnes démunies avec un passeport suisse ou un titre de séjour valable, ou peuvent-elles apporter leur aide aux plus pauvres sans distinction de leurs origines? Craignant pour l’avenir de son action, Emmaüs a fait opposition avant d’obtenir récemment un acquittement. Le monde caritatif pousse un grand ouf de soulagement.

150 francs par semaine

Que s’est-il passé? Durant la procédure, Emmaüs a admis avoir offert une occupation bénévole à un clandestin bolivien entre 2009 et 2015. Le Ministère public a pour cela puni l’association en juillet pour violation de la Loi fédérale sur les étrangers. La communauté basée à Carouge s’est défendue en expliquant qu’un de ses buts est de venir en aide aux démunis. A l’époque, précise l’ordonnance pénale, le sans-papiers avait indiqué vouloir rester un moment en Suisse pour être plus près de ses enfants et avoir pour projet d’ouvrir plus tard, au moyen de ses économies, une marbrerie dans son pays.

Des explications qui n’ont pas convaincu le Parquet. Ce dernier reproche à Emmaüs d’avoir aidé cette personne à rester en Suisse, en particulier à Genève, en lui fournissant un logement, en la nourrissant et en lui versant 150 francs par semaine en échange d’heures de bénévolat, alors qu’elle ne disposait pas des autorisations nécessaires. «Ce que l’association savait», relève alors l’ordonnance. Comme Emmaüs, défendue par Mes Frédéric et Robert Hensler, a fait opposition à cette sanction, les faits ont été jugés la semaine dernière par le Tribunal de police. Résultat: Emmaüs vient d’être acquittée.

Figure historique du mouvement à Genève, Georges Chevieux, directeur jusqu’en 2009, a expliqué que «la communauté ne fait pas la distinction par rapport à l’origine de la personne et à son droit de résider en Suisse à partir du moment qu’elle est dans la précarité». En 2014, la direction, qui apprend que l’homme a ses filles qui vivent en Suisse, accepte de continuer à le soutenir «car son projet de retour semblait solide et qu’il pouvait s’en sortir dans son pays d’origine. Nous lui avons signifié qu’il ne pouvait pas éternellement vivre au sein de la communauté. Il nous a indiqué qu’il avait entrepris des démarches pour régulariser sa situation.» Emmaüs, qui estime refuser entre 5 et 10 personnes par jour, organise des entretiens tous les trois mois afin d’évaluer la situation des résidents. Celle de A. était exceptionnelle, assure l’association.

De manière générale, Georges Chevieux estime qu’Emmaüs ne cache pas de sans-papiers à la police, avec qui «elle dialogue»: «Même la police nous amène des personnes pour que nous puissions les héberger. Notre volonté n’est pas de faciliter la vie des sans-papiers sur le terrain mais bien de venir en aide aux démunis.»

Pas d’appel du Parquet

Mes Frédéric et Robert Hensler sont aujourd’hui soulagés: «Les implications sociales et politiques étaient énormes. Fort heureusement pour notre société, le Tribunal de police a estimé qu’Emmaüs n’avait aucune intention de violer la loi suisse et, à défaut d’élément constitutif subjectif, l’a acquittée.» Aux yeux des avocats, ce jugement est essentiel pour toutes les structures d’accueil à Genève, car si la condamnation d’Emmaüs avait été maintenue, c’est l’ensemble des structures d’accueil pour les personnes dans le besoin qui aurait été touché: «En cette période de fêtes de Noël et de rigueur climatique, la position du Ministère public n’était par ailleurs pas soutenable. Genève doit pouvoir continuer à accueillir les personnes dans le besoin, quel que soit leur passeport.» Le Parquet ne fera pas appel.

(TDG)