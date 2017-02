Accidenté à la Jonction, un bus fait une pause durant son dépannage

Il s'agit du même bus, retrouvé un peu plus tard et un peu plus loin. Ce vendredi matin à 9h, un chauffeur des TPG a fait un malaise – l'homme est en vie – alors qu'il quittait au volant de son véhicule le dépôt de la Jonction. Dans la foulée, il s'est encastré dans un gros poteau, faisant exploser le parechoc ainsi que le pare-brise avant de son bus.

Le service de presse des TPG confirme ensuite que le véhicule a été pris en charge par une entreprise de dépannage afin d'être conduit au dépôt du Bachet-de-Pesay, où se trouve «les ateliers de mécanique». Mais à 11h30, le bus se trouvait immobilisé au milieu du pont de Saint-Georges, et ce depuis plus de vingt minutes. Que s'est-il passé? Contacté sur le coup de midi, les TPG n'avaient pas la réponse. Sur le pont, deux dépanneurs en gilet orange semblaient en tout cas affairés à atteler le bus à leur remorqueuse.

Aux alentours de la scène, aucun bouchon ne s'est formé.