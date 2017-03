A l’affût des chouettes dans la nuit

Les mains en éventail sur les oreilles, pour amplifier l’ouïe, on scrute la nuit au milieu des champs. «Là, j’entends quelque chose!» lance quelqu’un. Tout le monde se tait, tentant de distinguer le chant d’une chouette chevêche parmi le bruit des avions et d’une bande de fêtards au loin. Mais on n’entend plus rien. Peut-être une fausse alerte, à moins que ce ne soit l’appeau d’une autre équipe de la Nuit de la chouette. Les membres du Groupe ornithologique du bassin genevois (GOBG), qui servent de guides, utilisent en effet ces petits pipeaux dans l’espoir qu’un rapace répondra.

Samedi soir, la douzième édition de la Nuit de la chouette, qui a lieu tous les deux ans, a drainé une centaine de passionnés d’ornithologie et de curieux à Soral. La manifestation est hébergée par la brasserie du Père Jakob. S’efforçant de produire la bière la plus locale possible, ces brasseurs se soucient aussi de développement durable au point d’avoir installé des nichoirs à chouettes sous le toit de la grange où ils officient. L’un d’eux est semble-t-il occupé par une famille de chouettes effraie, une espèce au plumage blanc aussi gracieux que son cri est rauque. Mais la vedette de la soirée est la chevêche, une espèce emblématique de Genève. «On estime que 50 à 60 couples nichent dans le canton, explique Christian Meisser, du GOBG. C’est la moitié de toute la population suisse.»

Avant qu’on parte écouter les chouettes dans la campagne, l’ornithologue donne quelques renseignements sur ces rapaces. On apprend ainsi que les chouettes et hiboux ont les oreilles placées de façon asymétrique des deux côtés de la tête, ce qui augmente leur acuité directionnelle, un atout essentiel pour ces chasseurs nocturnes. Ou encore que les rémiges, les grandes plumes des ailes, sont munies de barbes qui atténuent le bruit du vol. D’autres intervenants rappellent qu’une bonne cohabitation est nécessaire entre les agriculteurs et les chouettes: les premiers jouent un rôle crucial dans la préservation de l’habitat naturel des secondes, qui le leur rendent bien en éliminant toutes sortes de petits rongeurs nuisibles aux récoltes.

Enfin, les groupes d’ornithologues d’un soir s’éparpillent dans la nuit. Après quelques essais infructueux, on entend distinctement le chant d’une chouette chevêche qui répond à l’appeau. Puis une deuxième, et même une troisième. L’une d’elles semble assez proche, mais impossible de la voir dans l’obscurité. Elle crie de plus en plus fort, comme si elle s’énervait. «On dirait un chat à qui on tire la queue», commente une dame. Christian Meisser souligne qu’entendre en une fois trois mâles (ndlr: seuls les mâles chantent) sur la septantaine qui vivent en Suisse, c’est rare. «On a eu de la chance!» lance un participant ravi, qui n’a pas perdu sa soirée. Les discussions se sont poursuivies au chaud, autour d’une bonne soupe et d’une petite bière.

