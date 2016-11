A Meyrin, la chance aux poids plume

Mercredi après-midi, à Meyrin. Dans un match opposant des adolescents sur l’un des terrains synthétiques du stade des Arbères, les apparences sont trompeuses. Les plus jeunes ont les épaules larges, du poil aux cuisses et du duvet sur les joues; les plus âgés, petits et chétifs, flottent dans leurs maillots jaunes.

Cette équipe M15 à la taille bien inférieure à la moyenne est un projet pilote genevois, unique en Suisse. Créée cet été, elle rassemble à Meyrin des joueurs nés en 2001 et 2002 évoluant dans l’élite – tous suivent une filière sport-études, soit environ cinq entraînements par semaine. Leur particularité: avoir été exclus des sélections pratiquées au Servette FC ou à Etoile Carouge en raison de leur taille et de leur poids, inférieurs à ceux des adolescents de leur âge. Chez les éducateurs sportifs, on parle de profils DBT, pour développement biologique tardif. «Il s’agit de perdre le moins de joueurs à haut potentiel», dévoile «Didi» Andrey, responsable technique de l’Association cantonale genevoise de football (ACGF) et porteur de ce projet pilote.

Face à la situation de ces jeunes, l’ex-international suisse n’hésite pas à parler d’injustice. «A 14 ou 15 ans, personne n’a fini de se développer. Or, c’est à cet âge-là que les joueurs sont évalués et souvent exclus. Pour nous éducateurs, c’est une question morale. Trop d’enfants ont été écartés en raison de leur infériorité physique.»

Dérogation et suivi médical

La crainte de refouler prématurément de futurs Messi ou Griezmann a donc donné naissance à la première équipe genevoise entièrement composée de «petits». Mais la volonté de laisser une chance à ces joueurs est nationale, voire européenne. A Berne, l’Association suisse de football (ASF) a instauré il y a deux ans un système de «carte blanche» permettant à un nombre restreint d’adolescents d’évoluer dans la catégorie d’âge inférieure. Cette flexibilité s’explique par le fait qu’une date de naissance ne traduit pas forcément une réalité physique. Surtout lorsque le corps passe du stade de l’enfance à celui de l’âge adulte. «La croissance d’un adolescent est sujette à de grandes variations et il n’est pas rare qu’il existe une différence significative (parfois plus de deux ans) entre l’âge chronologique et l’âge biologique», expliquent les responsables de la formation de l’ASF qui ont pensé au système de dérogation. Dès lors, un club peut faire jouer les petits en taille contre les plus jeunes. Pour cela, une radiographie de la main gauche doit déterminer l’âge osseux de l’adolescent avant qu’un médecin ne confirme un retard statural et pondéral. Au final, si un âge osseux inférieur d’un an au moins à l’âge chronologique est décelé, la «carte blanche» est délivrée. Puis la courbe de croissance fait l’objet d’un suivi médical.

A Meyrin, l’équipe M15 créée pour la saison 2016-2017 ne fait pas qu’exploiter ce système de dérogation (habituellement réservé à deux membres d’une équipe), elle mise exclusivement sur ces talents de poche. Aussi, tous ses joueurs, plus âgés ou non, remplissent les critères DBT (hormis deux filles aux qualités supérieures à la moyenne, qui évoluent là pour poursuivre leur progression).

Perdants, mais…

Alors cette équipe poids plume? Ce mercredi-là, elle perd son match dans les dernières minutes. «Le scénario est souvent le même, relève Luis Moës, l’entraîneur. On joue bien, mais les joueurs manquent de puissance et se fatiguent plus vite que les adversaires.»

Un coup d’œil au classement pourrait laisser croire que les petits n’ont aucune chance. En douze matches, ils ont perdu douze fois, encaissé beaucoup de buts et marqué peu. Sur le terrain, le déficit physique est criant quand il s’agit de faire la différence dans le camp adverse. Puisque rien n’est possible individuellement, cette équipe s’est tournée vers l’avenir, le ballon au sol, développant la vivacité du corps et de l’esprit. Peu importe si un coup d’épaule de l’adversaire fait trébucher. Les Meyrinois se relèvent et recommencent. «Ce sont des joueurs aux caractéristiques comme je les aime», sourit malgré la défaite Luis Moës. Lui-même n’ayant jamais fait partie des plus costauds, il a développé des qualités qui lui ont permis de mener sa carrière de joueur jusqu’en Ligue nationale B (actuelle Challenge League) avant de se tourner vers la formation. «Le gros de mon travail porte sur le mental, il ne faut pas qu’ils se découragent, dit-il. Mais c’est compliqué quand on perd 6 ou 7 à 0.» Aujourd’hui, il est le premier à croire que ses joueurs pourront se maintenir dans l’élite. «Je leur dis que je suis passé par-là et que j’aurais aimé bénéficier de cette attention.» Son discours tranche avec le vocabulaire du haut niveau. «Pour nous, gagner ou perdre n’est pas le plus important.»

Convaincre les parents

Au terme des trois premiers mois, les défaites n’ont pas enrayé la détermination de l’entraîneur. Mais il avertit: «Ce sera intéressant à condition de ne pas abandonner ces garçons les années suivantes, ils ne sont pas des cobayes.»

Chez les parents, il faut faire accepter l’idée que les défaites à répétition servent aussi à grandir. «C’est un projet à double tranchant, note le père de Léo, le gardien. Donner une chance aux moins grands est intéressant, mais une équipe, c’est avant tout un mélange entre joueurs aux caractéristiques et qualités variées. En même temps, cette équipe lui permet d’avoir beaucoup plus de temps de jeu que s’il était resté à Servette.» Face à une croissance qui se fait attendre, le père de famille ne se montre pas trop inquiet. Les médecins prédisent que son fils mesurera 1,85 m à l’âge adulte, soit la taille idéale pour un gardien. Le retard morphologique sera alors un souvenir d’adolescence.

Avantage aux joueurs nés en début d’année

Faut-il être né en début d’année pour devenir joueur de football professionnel? De prime abord absurde, la question fait l’objet de recherches scientifiques, tout à fait sérieuses, aux résultats étonnants. En effet, les statistiques montrent très clairement une surreprésentation des joueurs nés durant le premier semestre, et davantage au premier trimestre, dans les effectifs professionnels.

Récemment, la revue officielle de l’UEFA s’est penchée sur cette distribution inégale. Avec son titre de une, «Bigger shouldn’t mean better» (Plus grand ne devrait pas signifier meilleur), la publication présente des chiffres qui confirment ce que les experts nomment «effet d’âge relatif». Par exemple, lors du dernier championnat d’Europe M17 (moins de 17 ans), seuls 8% des participants étaient nés dans les trois derniers mois de l’année. Quant aux athlètes natifs de janvier, février ou mars de l’année 1999, ils représentaient 47% des joueurs engagés. L’explication est simple: la puissance étant un atout décisif dans le football, les recruteurs tendent à favoriser les plus costauds. Sachant que les différences morphologiques peuvent être grandes malgré quelques mois de différence d’âge, ceux qui naissent en début d’année bénéficient d’un avantage sur les autres.

A Genève, l’effet d’âge relatif est connu et préoccupe les responsables de la formation. Est-ce à dire que les catégories en fonction de l’âge devraient être revues? «Il serait compliqué de tout réorganiser à l’échelle cantonale», observe «Didi» Andrey, mais l’expérience menée à Meyrin constitue un premier pas en ce sens. «Le projet sera présenté aux responsables de l’ASF, qui, en l’autorisant, ont déjà montré qu’il était pertinent. A l’avenir, on pourrait imaginer un championnat élite réservé aux joueurs en retard de croissance. Mais pour être juste, il faut aller au bout de cette idée et donc l’élargir au football de base.» (TDG)