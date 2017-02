A Genève, 190'000 citoyens doivent encore voter

A J-11 de la clôture du scrutin fédéral du 12 février, la courbe de la participation des Genevois épouse parfaitement celle du 28 février 2016. Le service des votations et élections du canton de Genève a enregistré jeudi matin une participation de 23,5%. Il a compté 60'379 enveloppes et votes électroniques mercredi à minuit. Plus de 190'000 Genevois doivent encore sacrifier à leur devoir de citoyen.

Selon les derniers sondages, le camp du non à RIE III gagnerait du terrain. Le troisième sondage du groupe de presse Tamedia donne un léger avantage aux opposants, avec 47% de refus et 45% d'approbation. Mais il reste encore 8% d'indécis.

Pour GfS/RTS, si les Helvètes avaient voté fin janvier, 45% des citoyens ayant l'intention de voter auraient accepté la RIE III, 44% auraient dit «non» et 11% n'auraient pas su quoi voter. Il ressort de ce deuxième round de sondages de la SSR que le camp des adversaires gagne du terrain ( 9%), alors que le «oui» en perd (-5%). La participation se serait élevée à 47%. Le résultat final dépendra du choix des indécis, analyse l'institut.

A Genève, nous ne disposons que d'une prise de température, celle réalisée le 26 janvier par la Tribune de Genève sur www.tdg.ch. Plus de 1100 internautes qui consultent le site internet y ont répondu. Résultats: 50% étaient contre ce jour-là, 38% pour et 11% étaient indécis.

Les deux autres objets soumis au verdict populaire devraient passer l'épreuve des urnes au niveau suisse, quoiqu'il ne soit pas sûr que la naturalisation facilitée parvienne à obtenir la double majorité du peuple et des cantons. A Genève, une majorité accepterait la naturalisation facilitée: 49% contre 45%, selon le sondage mis en ligne sur www.tdg.ch le 31 janvier. Quant à Forta, les pour et les contre sont aussi au coude à coude: avantage aux partisans du fonds routier, selon la prise de température de la Tribune du 29 janvier: 45% pour et 43% contre.

Trois décisions populaires

Naturalisation facilitée. Les Suisse votent sur la question de la naturalisation facilitée des jeunes nés de parents étrangers eux-mêmes nés en Suisse, parce que les Chambres fédérales, sollicitées en 2008 par la conseillère socialiste vaudoise Ada Mara, ont décidé le 30 septembre 2016 de modifier la Constitution suisse en conséquence, une option qui enclenche le référendum obligatoire et réclame la double majorité du peuple et des cantons. L’acquisition automatique de la nationalité restera exclue, note le Conseil fédéral. Les démarches sont simplifiées, plus courtes et moins coûteuses. La procédure est analogue à la naturalisation des conjoints étrangers de ressortissants suisses.

A Genève, le MCG et l'UDC s'opposent au projet. Tous les autres partis représentés au Grand Conseil le soutiennent.

Forta. Sous cet acronyme se cache le Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération. C'est un peu le petit frère pour les routes du fonds d'infrastructure ferroviaire adopté par les Suisses le 9 février 2014. Forta servira à financer la rénovation et l'extension du réseau routier de la Confédération.

A Genève, trois partis refusent Forta (les Verts, les Socialistes et Ensemble à gauche). Le PLR, le PDC, l'UDC et le MCG appellent à voter oui.

RIE III. Encore un acronyme pour désigner la troisième révision de l'imposition des entreprises. C'est le projet le plus important pour la Suisse, le plus complexe aussi; celui dont les effets financiers (en termes de recettes fiscales) et économiques (en termes d'emplois) sont les plus incertains et les plus disputés. La révision répond à la pression de plus en plus forte exercée sur la Suisse par l'OCDE et l'Union européenne pour qu'elle supprime la taxation allégée des holdings, des sièges de multinationales et des négociants en matières premières (très nombreux à Genève). La loi fédérale est une loi cadre (une caisse à outils) qui laisse aux cantons le soin de moduler leur politique fiscale, notamment de fixer (à la baisse) un taux d'imposition unique pour toutes les entreprises et des conditions d'imposition communes.

A Genève, le Conseil d'Etat propose un taux de 13,49%, ce qui représente une hausse d'impôts pour les entreprises privilégiées (taxées en moyenne à 11,6%) et une baisse d'impôts pour les autres entreprises (taxées en moyenne à 24,2%). La loi cadre fédérale est combattue par la gauche (PS, Verts et EàG) qui craint une chute durable des recettes fiscales et soutenue par la droite (PLR, PDC, MCG, UDC) qui parie sur le développement de l'économie et de l'emploi et donc des rentrées fiscales, de quoi compenser les pertes en cinq ans.

Le tableau ci-dessous montre comment les conseillers nationaux genevois ont voté la RIE III en juin 2016.

Le plan B de l'extrême gauche genevoise en cas de non à RIE III

Sur le front politique, partisans #rie3oui et opposants #rie3non redoublent d'activités sur le terrain et dans les réseaux sociaux.

A noter le Brunch&Vote organisé dimanche 5 février à la Maison de quartier de Plainplais par le Parlement des jeunes genevois.

Les premiers tractent à tout va. Pas moins de quatorze rende-vous fixés par le PLR.

Les seconds ont fait connaître jeudi tout le mal qu'il pensait de la décision du Conseil d'Etat de blanchir leur collègue Serge Dal Busco, accusé de s'être servi des sa lettre aux contribuables pour faire la promotion de la révision fiscale.

Ensemble à Gauche a organisé jeudi 2 février un happening devant le bâtiment de l'Administration fiscale à la rue du Stand. A cette occasion, le député d'Ensemble à Gauche Jean Batou a clarifié ce que devrait contenir un plan B en cas de succès du référendum: « Ce plan B permettra de combattre à la fois l’évasion fiscale, la concurrence fiscale intercantonale et les politiques d’austérité. Il devra donc viser trois objectifs : un taux unique pour toutes les sociétés, une limitation de la concurrence fiscale intercantonale et le maintien des recettes actuelles de l’imposition des personnes morales (pas de pertes pour les collectivités publiques et la population). »

Chez les socialistes, c'est une lettre de la députation qui suscite la controverse à l'interne, alors que le parti a décidé d'ajourner après le 12 février la question de sa participation à un armistice avec la droite sur le volet genevois de la troisième révision de la fiscalité des entreprises. Un non le 12 février renverrait cette perspective d'un an au moins.