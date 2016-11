A Cuba, le cinéaste Wadimoff révèle un Ziegler mystique

Jean Ziegler entre doucement dans la pièce où gît une partie de la dépouille du Che. Il ôte sa casquette. Fait un signe de croix. Reste un moment immobile. Puis il s’agenouille devant la civière utilisée pour transporter le corps du révolutionnaire argentin. Il découvre du plasma séché. «Le sang du Che…» lâche-t-il, comme un prêtre aurait parlé du sang du Christ.

C’est une des scènes les plus fortes du documentaire réalisé par le cinéaste genevois Nicolas Wadimoff. Mais tout au long de ces nonante-deux minutes, le spectateur découvrira un Jean Ziegler multiple; à la fois renouant avec son discours d’indécrottable combattant contre «l’oligarchie financière» mais aussi dévoilant une face beaucoup plus personnelle, spirituelle.

Près d’un tiers du film se déroule à Cuba. Des journalistes cubains interrogent le professeur genevois, tentant de recueillir des bribes de souvenirs auprès de cette icône vivante qui, en quelque sorte, entrerait en communion avec une icône morte, le commandant Ernesto Che Guevara, tué par des militaires boliviens en 1967. Jean Ziegler voue une admiration totale, teintée de romantisme, au révolutionnaire cubain, qu’il a connu à Genève, en mars 1964. Le Che s’y était rendu pour participer à une conférence sur le sucre. Jean Ziegler avait été son chauffeur. L’approchant, il avait émis le souhait de rejoindre la guérilla. «Mais le Che ne voulait pas que je le rejoigne à Cuba pour faire la révolution. Il me prenait pour un petit-bourgeois inutile, il avait certainement raison à l’époque, et donc il m’a dit que c’était à Genève, au cœur du monstre, que je devais vivre et lutter», confie l’écrivain engagé.

Fantômes convoqués

L’un des mérites du réalisateur a été de faire, à des moments, oublier la caméra, mettant parfois à nu le bouillant sociologue. «Ayant des divergences avec certains de ses discours ou certaines de ses accointances, mon problème principal a été de maintenir avec Jean Ziegler une distance critique», résume Nicolas Wadimoff. «Nous avons défini une sorte de terrain d’entente et Cuba a, je crois, été un lieu idéal pour que sa pensée soit confrontée à la réalité. Tout au long du film, et en particulier dans le cadre des scènes tournées à Cuba, j’ai veillé à maintenir un équilibre entre une part de pensée ou d’action politique et une part plus intime, détaille le cinéaste genevois. C’est le cas lorsqu’il vient se recueillir auprès d’une partie de la dépouille du Che. A Cuba, Jean Ziegler a, souvent, lâché prise. Nous avons alors pu, en quelque sorte, convoquer les fantômes de la révolution cubaine.»

Nicolas Wadimoff connaît Jean Ziegler de longue date. Comme bien d’autres, à l’exemple du patron de la RTS, Gilles Marchand, il a suivi ses cours à l’université. Entre les deux hommes, il fallait un minimum de confiance. Cela a été le cas. Même si une génération les sépare: le cinéaste genevois est âgé de 52 ans et l’homme politique de 82 ans.

«J’ai du sang cubain»

Jean Ziegler a le contact facile. Il aime rencontrer les gens, sillonner les villes. New York le fascine. Cuba aussi, mais pour d’autres raisons: «La révolution cubaine a démontré que la misère pouvait être abolie. Le 6 janvier 1959, jour de l’Epiphanie, 482 survivants et survivantes de la guérilla arrivent à La Havane et chassent un des régimes les plus effroyables du monde. Un régime corrompu, raciste, gangrené par la mafia. L’incarnation des pires fléaux qui pèsent sur les pays du tiers-monde.»

Et quel regard porte-t-il sur la pénurie, les tickets de rationnement? «Le minimum vital est assuré. Les Cubains peuvent acheter à très bas prix, avec ces carnets, des denrées de base comme l’huile, la semoule, le sucre. A Cuba, les gens sont bien éduqués. Leurs médecins et leur personnel hospitalier sont formidables. J’ai pu le constater: j’ai reçu une transfusion sanguine dans un excellent hôpital. J’ai du sang cubain, mais je ne sais pas de qui il provient. J’espère qu’il appartenait à un ancien guérillero et pas à un morne bureaucrate.»

Le film de Nicolas Wadimoff s’attarde aussi sur des rencontres et des dialogues improbables, avec un professeur de management, une infirmière, une mère de famille qui l’invite à venir voir comment elle vit. Le tribun genevois déambule alors au milieu des bidons crevés et des murs délabrés. Cuba, c’est aussi ça…

Jean Ziegler, souvent, agace. Mais ce documentaire nous révèle un homme émouvant, stratège, espiègle. Parfois mystique. Mais terriblement vivant.

Info: «L’optimisme de la volonté» Séances en présence du réalisateur et de Jean Ziegler ce soir au cinéma Les Scala à 18 h et 20 h 30. (TDG)