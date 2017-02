A Carouge, Sandro Pistis quitte le Municipal

Ils sont quatre, mais c’était lui le visage du MCG à Carouge. Le conseiller municipal Sandro Pistis a remis sa démission le 1er février, après dix ans d’engagement communal, dont près de six comme élu. «J’ai une petite fille de 2 ans, il faut que je m’en occupe, explique-t-il. De plus, je vais quitter Carouge pour déménager dans une autre commune.» Il sera remplacé par Gabriela Sonderegger et restera député au Grand Conseil.

Sa démission aura-t-elle des conséquences politiques? Elle tombe à un moment crucial: le Conseil municipal votera mardi soir sur le crédit de reconstruction de 53 millions pour le Théâtre de Carouge. La menace d’un référendum du MCG planait, est-elle encore d’actualité après ce départ? «Ce dossier n’était pas un combat personnel, c’est celui du MCG, avance Sandro Pistis. Les autres élus continueront à se battre. La porte d’un référendum reste ouverte, en tout cas on s’associera à tout comité référendaire. On espère un éclair de lucidité de la part des autres partis.» Il regrette notamment le manque de «garanties de financement de la part des autres participants que la commune».

Dans sa lettre de démission, l’élu retrace son parcours et conteste plusieurs échecs. Comme l’invalidité de certains votes ayant fait rater de peu au MCG l’entrée au Conseil municipal en 2007. Ou encore la «campagne d’intimidation» qu’aurait subie son parti lors du référendum contre le crédit d’étude pour le Théâtre de Carouge. Sandro Pistis rappelle son engagement, avec d’autres partis, contre la hausse du centime additionnel des impôts communaux. Et conclut sa missive en souhaitant que «l’avenir de Carouge et de ses habitants soit bien défendu».

(TDG)