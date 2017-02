A Balexert, ils bataillent ferme pour décrocher un apprentissage

«Je ne savais plus quoi faire»

Diogo Aço Felisberto, un Portugais de 20 ans, est l’un de ces jeunes en quête d’une place d’apprentissage qui a participé au «speed dating» de mercredi. Arrivé à Genève il y a un peu plus d’un an sans connaître le français, il a bénéficié de l’appui proposé par la Ville de Vernier. Rencontre avant le jour «J».



Diogo, pourquoi avoir choisi de quitter le Portugal pour la Suisse?



Après un parcours scolaire difficile, je me suis trouvé dans une impasse. A 19 ans, on m’a dit que j’étais trop âgé pour poursuivre à l’école publique. Je ne savais tout simplement plus quoi faire.



Et pourquoi le choix de la Suisse?



C’est mon père, qui vit et travaille ici depuis treize ans, qui m’a proposé de venir. Mes parents sont séparés et je n’avais jamais vécu à Genève.



Quel est votre projet professionnel?



Je cherche une place d’apprentissage en cuisine. Avec l’aide de la Commune, j’ai pu faire un stage de trois semaines aux cuisines scolaires des Avanchets. Cela m’a beaucoup plu, autant pour le travail que pour les enfants. J’ai d’ailleurs demandé s’il était possible de prolonger d’une semaine.



Votre niveau de français est déjà très bon après une année. Comment avez-vous fait?



J’ai suivi des cours. Et pour ça également, la Commune a pu m’aider. Comme elle le fait maintenant en m’offrant une préparation pour cette journée. Aujourd’hui (ndlr: lundi), je dois par exemple rencontrer le Web designer qui nous donne un coup de main pour dynamiser l’apparence de notre curriculum vitae.



Que ressentez-vous avant d’affronter ce recrutement en direct?



Je suis avant tout curieux de voir ce que c’est. J’ai un peu de peine à l’imaginer.



Et qu’en espérez-vous?



Je souhaite évidemment décrocher une place.



Et si ça ne marche pas?



Je ne vais quand même pas me décourager à la première tentative! Je continuerai à chercher.

E.BY