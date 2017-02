«38 jours de travail en plus pour le même salaire annuel»

«Ah bon, je croyais que la Suisse était bonne élève en matière d’égalité», s’étonne une Canadienne, à peine descendue d’avion. A l’occasion de la journée nationale de l’Equal Pay Day, des membres du Business and Professionnal Women (BPW) - principale organisation de femmes actives dans le monde - ont mené une action de sensibilisation, ce vendredi à Genève Aéroport. Objectif: informer les voyageurs de l’écart salarial entre femmes et hommes en Suisse. Selon les derniers calculs de l’Enquête de la structure des salaires publiés par l’Office fédéral de la statistique, cet écart atteint 15.1% actuellement. «Cela signifie que les femmes ont dû travailler 38 jours de plus que les hommes (soit jusqu’à ce 24 février symbolique) pour atteindre leur salaire annuel moyen», explique Joanna Mazuryk, présidente du BPW Genève. Pourquoi de tels écarts? «Des différences de l’ordre de 10% à 20% peuvent déjà apparaître en début de carrière malgré des qualifications égales; les femmes ne négocient pas de la même façon leur rémunération que les hommes, relève la présidente du BPW Genève. Elles gagnent aussi moins parce qu’elles sont sous-représentées dans les fonctions hautement qualifiées ou aux postes de cadre et parce qu’elles travaillent plutôt dans les branches où les salaires sont bas. Les plus prétéritées sont prêtes à tout pour avoir un emploi. Et puis, les femmes travaillent plus à temps partiel que les hommes.»

En ce 24 février, la présidente du BPW et 7 autres militantes de ce réseau féministe ont distribué 400 sacs remplis d’informations au niveau des arrivées de Cointrin pour dénoncer ces disparités. «Les écarts de salaires et la discrimination salariale contreviennent à la Constitution Suisse, faussent la concurrence et ralentissent le développement économique et social de la Suisse», estime Joanna Mazuryk. Une inégalité qui perdure et s’accentuerait à la retraite. «En moyenne, les rentes des femmes sont de 37,1% inférieures à celles des hommes, ce qui correspond à près de 20 000 francs par année, affirme la présidente du BPW Genève. Par conséquent, les femmes sont obligées de demander des prestations complémentaires deux fois plus souvent que les hommes.»

Participant à la distribution de sacs, Florence Coulin se félicite de l’organisation d’une telle journée de réflexion sur les salaires: «Il y a encore bien du pain sur la planche. Certains minimisent, voire nient, cette problématique!» Et d’ajouter: «Nos voisines Françaises devront même attendre le 31 mars pour atteindre le salaire annuel moyen des hommes.»

www.equalpayday.ch

(TDG)