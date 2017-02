3700 Genevois sont visés par le décret Trump

C’est une épée de Damoclès. Le décret Trump, pour l’heure suspendu, peut priver d’entrer sur le territoire américain 3695 Syriens, Somaliens, Irakiens, Iraniens, Soudanais, Libyens et Yéménites résidant à Genève (selon les données de l'OCSTAT). L’incertitude règne.

«Pendant les premières 48 heures de l’existence de ce décret, il y a eu un vent de panique. Personnellement, je ne pouvais plus me rendre aux Etats-Unis pour exercer mon métier», témoigne Homayoon Arfazadeh, avocat suisse et iranien, qui plaide à Genève et à New York. Il a même reçu plusieurs appels de voyageurs outrés d’avoir été renvoyés sur-le-champ et placés dans un avion Swiss à destination de Genève, mais il n’a pas lancé de procédure sur sol américain. L’application du texte a depuis été bloquée par un juge fédéral de Seattle, en attendant l’examen du dossier sur le fond, tandis que le président des Etats-Unis prépare une contre-attaque.

«Je pense que le décret est enterré. En revanche, Donald Trump en créera d’autres, estime, pessimiste, l’homme de loi. La situation reste instable. Il y a toujours un risque de refoulement pour les citoyens de ces sept pays.»

Et pour les autres, à savoir les binationaux et les Suisses ayant déjà séjourné en Iran par exemple? Cinq jours après la promulgation du décret, la Suisse avait annoncé que ses ressortissants disposant d’une double nationalité pouvaient de nouveau se rendre aux Etats-Unis, en possession d’un visa. Pour les Suisses ayant déjà voyagé en Iran, les règles en vigueur depuis un an impliquent aussi de demander un visa. La procédure n’est pas seulement fastidieuse. «Même si vous disposez d’un visa en règle, votre entrée sur le territoire étasunien n’est pas garantie. L’agent des douanes américain peut vous poser des questions et, fait rare, vous refouler.» Ce contrôle existait auparavant, mais la situation est devenue plus incertaine.

L’avocat déplore des «mesures discriminatoires, néofascistes et sans fondement», prises soi-disant pour protéger les Etats-Unis. «Pas un seul ressortissant de ces pays n’est accusé d’avoir commis un attentant sur sol américain», rappelle-t-il.

Un autre ressortissant suisse et iranien, Jamshid Pouranpir, déplore une décision créant l’amalgame entre ces sept pays et le terrorisme.

Et le Genevois de relever ce paradoxe: «Une opposition démocratique existe en Iran, mais Trump a réussi à ressouder nombre de ces Iraniens autour du régime en place.» (TDG)