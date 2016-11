27 novembre: Internet ne booste pas la participation

A j-4, soit mercredi à minuit, la courbe de la participation ne se redresse pas. A Genève, 83'735 enveloppes de vote et votes par Internet ont été enregistrés par le Service des votations pour le scrutin du 27 novembre, soit 32,6%. En Ville de Genève, où les citoyens et les étrangers établis depuis 8 ans ont à trancher sur une rénovation du mail arboré de la plaine de Plainpalais, la participation atteint ce jeudi matin 27,6%. A moins d'un réveil spectaculaire des citoyens, moins d'un sur deux aura sacrifié à son devoir civique dimanche à midi.

Si la généralisation du vote par correspondance a eu un effet durable sur la participation, on ne peut pas en dire autant du vote par Internet. Bien que simplifiée, la procédure genevoise reste bien plus complexe que de cocher au crayon des cases sur un bulletin de vote en papier. Le premier obstacle tient à l'ouverture du bulletin de vote électronique. Il faut taper l'adresse internet du site (https://www.evote-ch.ch/ge) complètement et sans faute, puis inscrire le numéro de sa carte d'électeur, puis inscrire sa date de naissance, puis cocher les cases de vote, puis vérifier (facultativement) les codes qui permettent de s'assurer que chaque vote a bien été enregistré, puis gratter un code caché sur le bulletin de vote comme si l'on jouait à la loterie, reporter les quatre lettres et chiffres dans le système pour valider le bulletin et vérifier encore (facultativement) via une dernière série de chiffres que tout a bien été enregistré.

30% des 253'000 électeurs genevois, soit quelque 80'000 personnes, pourraient voter par Internet. Cette limite est fixée par Berne tant que les systèmes d'evoting sont en phase de parfaite mise au point, ce qui est toujours le cas plus de dix ans après le lancement par Genève de son projet. Jusqu'ici la Chancellerie procédait à un tournus des communes pour respecter ce quota. En raison de son grand nombre d'électeurs, la Ville de Genève pouvait participer au vote électronique que lorsqu'il n'y a pas de sujets fédéraux, ce qui est assez rare.

Lors du dernier scrutin du mois de septembre, la Chancellerie a donc proposé une formule d'inscription ouverte à tous les citoyens du canton. 918 personnes se sont inscrites via le site e-demarches, 12'485 en cochant leur carte de vote et 6999 en votant en ligne, soit au total 20'402 personnes. On est loin du quota fédéral. La chancellerie genevoise a donc décidé de prolonger l'opération Envie d'evoter jusqu'au 27 novembre.

Le vote électronique reste tout de même un enjeu technologique voire commercial. Alors que Zurich s'est retiré de la course, La Poste suisse a, elle, fait alliance avec un des leaders mondiaux de l'e-voting, l'espagnol Scytl. Fribourg et Neuchâtel testent cette solution.

Mais le Petit Poucet genevois dit n'avoir pas peur du géant jaune. Argovie vient d'adopter le système genevois. Vaud fera un test en 2018.

Sortir du nucléaire: rapidement ou d'ici 2050

Au plan fédéral, une seule question est soumise au souverain, celle posée par l'initiative des Verts qui propose d'arrêter sans délai, soit en 2017, les deux centrales nucléaires de Beznau et celle de Mühleberg, celle de Gösgen en 2024 et celle de Leibstadt en 2029. Les derniers sondages donnent des résultats contradictoires sur l'issue du vote. Le Conseil fédéral et le parlement, qui recommandent le non, ont élaboré une stratégie énergétique 2050 qui prévoit aussi une sortie du nucléaire mais sans fixer une durée limite de vie aux centrales.

Ouverture des commerces quatre dimanches par an

Au plan cantonal, c'est l'ouverture des magasins trois dimanches par an et le 31 décembre (traditionnellement férié à Genève) divise les partis selon une ligne qui n'est pas le traditionnel clivage gauche-droite. Redoutant une libéralisation, une initiative syndicale veut interdire préventivement et totalement l'ouverture des magasins le dimanche et les jours fériés. Un contre-projet (PL11811), proposé par le conseil d'Etat, mais remanié par une majorité gauche-MCG au Grand Conseil veut, lui, autoriser l'ouverture quatre dimanches par an, à condition que la convention collective de travail soit étendue à tout le secteur de la vente.

Les milieux syndicaux et les partis de gauche soutiennent l'initiative, mais tous ne rejettent pas le contre-projet. Les milieux patronaux font contre mauvaise fortune bon cœur. Ils acceptent le contre-projet tout comme le PDC et le MCG. Le PLR et l'UDC s'y opposent en raison de l'extension obligatoire de la CCT, perçue comme une intrusion inadmissible de l'Etat dans les relations entre les partenaires sociaux. Le contre-projet devrait l'emporter, car les Verts et le Parti socialiste votent deux fois oui. Pour eux, l'extension de la convention collective vaut le sacrifice de l'ouverture de quatre dimanches. En cas de double oui, tous les partis gouvernementaux optent pour le contre-projet, sauf les Verts qui préfèrent l'initiative.

Plainpalais: votation communale ouverte aux étrangers

En ville de Genève, les citoyens doivent décider du sort du mail arboré de la plaine de Plainpalais. Le scrutin est aussi ouvert aux étrangers établis depuis huit ans. Le vote porte sur l’acceptation ou non d'un crédit de 8 millions de francs. Ce montant doit, lit-on dans la brochure de votation municipale, permettre la rénovation des allées plantées d'arbres le long des avenues Henri-Dunant et du Mail. Ces travaux comprennent la plantation de 87 arbres et la transplantation de 54 autres. Aucun arbre en bonne santé ne sera abattu. La controverse s'est enflammée cet automne sur la santé effective des marronniers dont plusieurs ont été abattus sous la protection de la police.

Le projet longuement débattu au Conseil municipal, qui a abandonné l'idée initiale de replanter tous les arbres bordant le losange, n'a pas convaincu l'association Pour la défense des arbres et des allées de Plainpalais, qui a lancé un référendum. Haut de la page

Les sondages d'opinion restent dans le bleu

Les sondeurs d’opinion passent un sale automne. Après avoir annoncé la défaite de Trump et celle de Fillon, les enquêtes d'opinion peinent, ici, à prédire le sort de l'initiative «Sortir du nucléaire». Le texte des Verts pourrait l'emporter en voix, mais il n'est pas sûr qu'il obtienne aussi la majorité des cantons.

Le troisième sondage en ligne Tamedia, réalisé entre le 10 et le 11 novembre 2016 et auquel 15’462 personnes ont pris part, a donné l'initiative gagnante à 57%.

L'institut gfs.bern a, lui, noté un gros renversement de tendance. En tête à la première enquête d’opinion le 8 octobre, le oui a perdu neuf points pour tomber à 48% le 6 novembre. Dans le même temps, le non est passé de 36 à 46%. Du coup, estime gfs.bern, le résultat est «trop serré pour permettre un pronostic». Son enquête a été menée par téléphone entre le 2 et le 9 novembre auprès d'un échantillon représentatif de 1406 personnes.

Au plan genevois, la Tribune de Genève a lancé deux sondages en ligne le 1er et le 15 novembre. 1638 votes et 1371 votes ont été respectivement enregistrés. Selon ces enquêtes, qui ne permettent pas d'établir un échantillon représentatif et sont ouvertes à tous les internautes, l'ouverture des commerces quatre dimanches par an l'emporte par 59%. Haut de la page (TDG)