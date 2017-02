1977: Cela fait 40 ans que La Vespérale s’intéresse aux aînés

Ni l’un ni l’autre ne peut dire qui a trouvé ce nom de Vespérale. Fabienne Gautier et Yves Richard ne s’occupaient pas de la fondation il y a quarante ans. Ce sont pourtant nos interlocuteurs aujourd’hui, car ils peuvent témoigner de l’heureux développement de cette institution ces dernières années.

Fabienne Gautier est la présidente de la fondation et Yves Richard l’un des membres les plus anciens de son conseil. Deux établissements médico-sociaux (EMS) pour personnes âgées et un immeuble d’appartements avec encadrement (IEPA) dépendent de La Vespérale.

Par sa résonance un peu mélancolique, qui se réfère au soir de la vie, ce nom n’aurait peut-être pas été choisi quatre décennies plus tard. L’approche du grand âge n’est plus tout à fait la même en 2017 qu’en 1977.

D’ailleurs, le nom de la fondation apparaît surtout sur le site Internet http://www.vesperale.ch/iepa.php et dans les documents administratifs. Les lieux de vie dont la fondation a la responsabilité s’appellent comme les rues où ils se trouvent: Les Arénières pour celui situé au quai des Arénières, à la Jonction, et La Poterie pour celui de la rue de la Poterie, à la Servette.

Entre deux tours

C’est dans le second des deux établissements que les deux membres du conseil de fondation déjà cités et les directeurs des Arénières et de La Poterie, Céline Boisier et Vincent Monico, reçoivent l’auteur de ces lignes. La table est mise pour cinq dans le vaste restaurant du rez-de-chaussée.

«Le restaurant de notre EMS est ouvert au public; tout un chacun peut venir y prendre le repas de midi», explique Fabienne Gautier. «La terrasse est particulièrement appréciée pendant la belle saison. Le restaurant s’appelle L’entre 2 tours, car il se trouve dans la partie du bâtiment qui relie deux tours.» Qu’on ne cherche pas des tours médiévales ou contemporaines à la rue de la Poterie. Le mot est fort pour ces deux parties plus élevées de l’édifice, entre lesquelles, pour des raisons de servitudes de vue, il n’était pas possible de construire en hauteur.

«Tout le monde connaissait le bâtiment des meubles Pfister à la rue de la Servette», rappelle Yves Richard. «Quand Pfister a déménagé à Meyrin, l’occasion s’est présentée pour notre fondation, présidée à l’époque par Pierre-François Unger, d’acquérir cette parcelle et d’y réaliser un établissement comme le nôtre. On a vite renoncé à garder le bâtiment existant, qui ne présentait aucun intérêt, et nous avons fait du neuf.»

«Cela n’a pas été facile», précise Fabienne Gautier. «Il a fallu changer d’architecte en cours de route, mais bon, c’est du passé. La Poterie fonctionne très bien. Actuellement, la fondation s’occupe d’un autre chantier. Notre résidence des Arénières, qui date de 1985, est en phase de rénovation complète jusqu’à la fin de cette année. Les 63 résidents ont déménagé pour deux ans dans une aile de l’Hôpital de Loëx où ils sont arrivés sous la neige.»

Déménagement sous la neige

«Cela a rendu ce changement de cadre presque féerique», se souvient la présidente. «Il neigeait aussi quand les 34 résidents de la Terrassière ont fait leur entrée à la rue de la Poterie, le 1er janvier 2010. Ils quittaient définitivement le bâtiment que nous partagions avec les Archives d’Etat, pour entrer dans celui tout neuf où nous sommes aujourd’hui.»

Actuellement, ce sont 73 personnes qui habitent dans la résidence La Poterie, confortablement installées dans ce havre de paix au milieu du quartier de la Servette. A l’arrière, un petit jardin voisine avec d’anciennes villas. «Le fait de rester en ville est très important pour ceux de nos résidents qui y ont toujours vécu», indique la directrice Céline Boisier. «Pour certains, c’est ici leur quartier depuis longtemps.» Céline Boisier souligne la volonté de La Vespérale d’anticiper les besoins des générations futures de résidents en équipant le mieux possible les deux établissements gérés par la fondation. L’accès à Internet n’est pas oublié et les activités proposées ont aussi beaucoup évolué. «Nous pratiquons la zoothérapie ( ndlr: médiation par l’animal ), notamment à l’aide d’oiseaux vivants. Nous avons aussi Flocon, un robot à l’aspect de bébé phoque, qui répond aux caresses sans présenter de danger pour lui-même ou pour la personne à laquelle il est confié», précise la directrice.

La Vespérale partage avec deux autres EMS genevois – la Maison de retraite du Petit-Saconnex et la Maison de Vessy – la particularité d’être des établissements de droit public régis par la même loi cantonale que les TPG, les SIG ou Genève Aéroport. C’est pourquoi Fabienne Gautier et Yves Richard ont été nommés à leur poste par le Conseil d’Etat. (TDG)