1882: L’Hospice général ouvre l’asile des vieillards d’Anières

Les bâtiments qui se dressent en rase campagne, au bout du chemin des Ambys, à Anières, abritent aujourd’hui l’un des centres d’hébergement collectif de l’Hospice général. Ses résidents – des requérants d’asile – contemplent à peu près le même paysage que les premiers habitants du lieu, des personnes âgées que l’on ne craignait pas d’appeler des vieillards à la fin du XIXe siècle.

C’était pour eux que l’Etat de Genève avait fait bâtir l’asile d’Anières, ouvert en 1882 pour une centaine de pensionnaires, puis agrandi en 1910 de manière à doubler ce nombre. Le choix de cet emplacement éloigné des villages d’Anières et de Corsier, et peu accessible depuis la ville, a de quoi surprendre aujourd’hui. Il est pourtant logique s’agissant d’un lieu destiné à recevoir des personnes dont la société ne voulait plus.

Ces vieillards-là auraient traîné dans les rues comme des clochards si le gouvernement n’avait pas décidé de les éloigner et de les loger. A l’époque, on vieillissait au sein de sa famille, quand celle-ci avait les moyens de vous garder auprès d’elle. Dans le cas contraire, on pouvait rapidement tomber dans la précarité et même se retrouver sans logis.

On demande une calèche

La volonté d’isoler les vieillards d’Anières était si forte qu’aucun moyen de transport n’avait été prévu pour eux. Pendant l’été 1883, la nécessité d’acquérir une voiture devint évidente. Le débarcadère de la Compagnie Genevoise de Navigation (CGN) était trop éloigné de l’asile et aucun autre transport public n’existait.

L’Hospice général fait alors par voie de presse un appel à la générosité de «quelque propriétaire possédant un véhicule plus ou moins hors de mode, encombrant le fond de sa remise, et dont il pourrait se débarrasser au profit de notre établissement cantonal de bienfaisance».

Mieux vaudrait des aliénés

On ne sait si une calèche a pu être acquise à bon compte, mais la situation des pensionnaires d’Anières ne semble pas meilleure huit ans plus tard. En décembre 1891, un député au Grand Conseil attire l’attention du Conseil d’Etat sur «le système de l’encasernement des vieillards indigents», qu’il déplore, et sur «la façon dont sont traités les pensionnaires d’Anières». Pour cet élu, mieux vaudrait transformer l’institution pour personnes âgées en asile d’aliénés!

Au village, les vieux de l’Hospice trouvent des alliés parmi les militants des partis politiques, toujours empressés à se ménager les faveurs des aînés à l’approche du scrutin. C’est dans ce contexte que le directeur de l’asile se retrouve le 1er décembre 1913 devant un juge. Charles Romieux doit s’expliquer suite à la plainte de l’un de ses pensionnaires, qui estime avoir été maltraité par le personnel de l’établissement. Le vieil homme était rentré plus qu’éméché du village où des membres du Parti jeune radical l’avaient généreusement abreuvé. N’ayant pas supporté une remarque du directeur, il avait fait grand tapage et avait été exclu de l’établissement. Son action en justice aboutit à un non-lieu.

Les bâtiments de l’asile d’Anières changeront d’affectation après l’ouverture en 1921 de la Maison de Vessy. Ce nouvel établissement destiné aux vieillards – on les appellera ainsi jusque dans les années 60 – est toujours en fonction. Le plus ancien EMS (établissement médico-social) de Genève reste pourtant la Maison de retraite du Petit-Saconnex, fondée par l’administration fazyste en 1849 pour une clientèle plus aisée et donc mieux considérée que celle d’Anières. (TDG)